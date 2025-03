Amazon Big Spring Sale Is Haarkare & Skincare

A TMZ pode coletar uma parcela de vendas ou outra compensação dos links é esta página.

Faça a pele opaca e os cabelos secos uma coisa do passado! É hora de atualizar sua rotina de beleza para que você se sinta melhor nesta primavera.

Se você está procurando um hidratante que aumente o colágeno ou um estilista de cabelo que lhe dará resultados com qualidade de salão, temos tudo o que você precisa para o seu próprio brilho!

E, com esses produtos pretos, você nunca terá que sair para sair de casa para tratamentos caros-Amazon entregará tudo bem à sua porta.

Escova de secador de cabelo skimi e escova seca

O Skimi Multifunction Air Hot Air Styler Pode fazer você!

Com este dispositivo tudo-em-um, você simplificará sua rotina de cabelo e também obtém resultados com qualidade de salão. Graças à poderosa fluxo de ar e tecnologia de secagem de alta velocidade, seu cabelo será suave, brilhante e sem frizz em apenas minuto. Em seguida, use os acessórios para endireitar, enrolar ou volumizar – tudo sem calor extremo!

Um cliente adorou: “O pincel de secador de cabelo desnatado transformou completamente minha rotina de cabelo! Seca meus cabelos grossos na metade do tempo de um secador tradicional de sopro, deixando-o suave, brilhante e sem frizz. Configurações de calor e velocidade permitem um estilo personalizável.

Máscara facial da terapia da luz vermelha

Leve sua rotina de cuidados com a pele para o próximo nível com o Máscara de terapia com luz vermelha de INIAPara.

Este dispositivo antienvelhecimento usa tecnologia de luz vermelha com infravermelho próximo e 272 LEDs de nível médico para aumentar a produção de colágeno e a pele firme, reduzindo linhas finas e rugas. E sem fios, ele pode ser usado qualquer coisa, a qualquer momento – trabalhando para fornecer uma pele suave e elástica, mesmo quando você estiver em movimento.

“Não posso delimitar o suficiente sobre a máscara de terapia da luz vermelha-foi realmente um divisor de jogos na minha rotina de cuidados com a pele! Desde o momento em que tentei, fiquei impressionado com a mesa de conforto e é fácil usar. O design, portátil e portátil.

Varinha de terapia da pele clínica nuderma

Obtenha um tratamento facial com qualidade de salão em casa com o Varinha de terapia da pele clínica nudermaPara.

Este dispositivo de terapia de pele clínica oferece os benefícios antienvelhecimento da pele do neon e o poder de equilíbrio da pele do sistema de entrega universal do ARVY. Com os seis aplicadores de fusão diferentes, ele trabalha sinergicamente para energizar e oxigenar a pele no nível celular – deixando você com uma pele bonita e radiante.

Um revisor de cinco estrelas escreveu: “A varinha de terapia da pele clínica de Nuderma é um divisor de águas! Depois de algumas semanas de uso, notei uma grande melhoria enorme na textura e clareza da minha pele. Os anexos o tornam versati para várias preocupações com a pele.

True Botanicals Collagen Boosting Essentials

Nutrir sua pele com o True Botanicals Collagen Boosting EssentialsPara.

Esta coleção de três peças vem com o soro ativo Chebula da marca, o Chebula Eyepatches e o bálsamo de limpeza de açafrão de gengibre. O bálsamo trabalha para limpar a sujeira e a maquiagem sem remover a umidade da pele e usa açafrão e raiz de gengibre para restaurar o brilho. Enquanto isso, as manchas de soro e ocular são comprovadas para otimizar os níveis naturais de colágeno da sua pele com o combate aos cinco sinais de envelhecimento.

“Eu usei muitos produtos ao longo dos anos e este é realmente entregue!” Um cliente feliz escreveu em uma revisão.

Braun Silk-épil 7 Epilador

Deixar barbear para trás com o Braun Silk-épil 7 EpiladorPara.

Este dispositivo de remoção de cabelo manterá a pele de salão de salão-salão por um mês e pode estar direto do conforto da sua própria casa-mesmo no banho! É mais cabelos do que nunca, usando a tecnologia de pinça de microgrima capaz de alcançar os cabelos tão curtos quanto 0,5 mm. O conjunto de epilatórios também inclui uma escova de esfoliação para ajudar a prevenir os pêlos encravados e um aparador para áreas sensíveis, como a linha de biquíni.

Um cliente compartilhou: “Eu nunca tinha usado um epilator antes deste ano. Este é um modelo legal que é muito fácil de fazer. É um pouco intenso de Moros do que usar um barbeador, mas os resultados duram mais. Funciona muito bem e fica basicamente tudo caro também que você deseja.

Creme noturno de Cosmetics

Rejuvenescer sua pele enquanto você pega alguns Z’s com o It Cosmetics Confidence em seu creme noturno de sono BeayPara.

Esse hidratante durante a noite é infundido com ácido hialurônico, adenoina e trabalha e funciona quando o ciclo natural do rejuvenescimento da pele deve ser para resultados de aparência mais jovem. Depois de apenas uma noite, você acordará para a pele hidratada e revitalizada que parece mais suave e mais suprimento. Com o passar do tempo, ele trabalha para melhorar visivelmente os cinco principais sinais de envelhecimento da pele: linhas finas, rugas, secura, embotamento e castelo de firmeza.

“Eu amo este produto! A pele e a deixa rechonchuda e hidratada.

Pele neoStrata ativa sob creme para os olhos

Dê aos seus olhos uma atualização com o Terapia ocular intensiva ativa da pele neoStrataPara.

Este tratamento ocular anti-maior utiliza uma mistura de tecnologia microdipeptídeo² para levantar e firmar, além de neoglucosumina e bakuuchiol, para volumizar visivelmente a aparência da área total dos olhos. Com apenas algumas semanas de nós, essas melhorias entre os sinais de envelhecimento, incluindo flacidez, pés de croto, linhas finas, rugas sob os olhos, inchaço e descolação.

“Estar no campo de beleza, eu amo um bom produto. Isso não decepciona! Eu estou repleto várias vezes e não posso viver sem ele. É meu creme para os olhos … desperta os olhos e mantém a pele ao redor hidratada e firme”, “

Spray de shampoo seco Divi para mulheres

Reviver seu cabelo entre lavagens com o Spray de shampoo seco diviPara.

Foi formulado para absorver o óleo e o suor sem deixar o acúmulo de produtos pesados ​​e desbotados pelo couro cabeludo por trás do que pode ser pode atrapalhar a barreira do seu couro cabeludo. Isso deixará suas fechaduras se sentindo revigoradas e nutrirá seu couro cabeludo ao longo do tempo para cabelos mais cheios e com aparência mais grossa. Além disso, é criado com ingrediente seguro, livre de produtos químicos nocivos como benzeno, talco, butano e propota.

Um revisor de cinco estrelas escreveu: “O Divi Dry Shampoo é sem dúvida um dos melhores que eu tentei! Ele instantaneamente refresca meu cabelo sem deixar o resíduo branco calcário branco que alguns outros shampoos secos fazem. O perfume é leve, limpo, limpo como eu acabava de sair do chuveiro.

Tratamento de rebrota de cabelo Keranique

Se você está lutando com a perda de cabelo, o Tratamento de rebrota de cabelo Keranique é para você.

Esta formulação contém minoxidil, o único ingrediente sem receita médica aprovado pela FDA e clinicamente comprovado a regredir os cabelos dos cabelos das mulheres e revitalizar os folículos capilares. Ele trabalha para estimular o rebrota do cabelo rativante e estendendo o ciclo de crescimento do cabelo, deixando você com cabelos mais espessos.

Um revisor de cinco estrelas compartilhou: “Alguns anos atrás, meu cabelo começou a afinar drasticidade devido a medicamentos e Manopaus. Produto, meu marido recebeu esse grupo de cabelos crescendo onde eu tinha manchas carecas.

PMD Beauty Gua Sha

Esculpe e despufo com o PMD Beauty Gua Sha!!

Criado a partir de quartzo de rosa calmante, essa reviravolta moderna é um ritual de beleza antigo ajuda a dar à sua tez um brilho revitalizado. Simplesmente use o Gua Sha para massagear suavemente seu rosto, pescoço e decote – e assim como o aprimoramento da drenagem linfática lhe dará uma aparência mais suave e relaxada. Além disso, esse conjunto também inclui o kit inicial diário de regeneração celular para aprimorar sua rotina de cuidados com a pele.

Inscreva -se no Amazon Prime Para obter as melhores ofertas!