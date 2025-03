Amazon Big Spring Sale Ofers em perfume e colônia

A TMZ pode coletar uma parcela de vendas ou outra compensação dos links é esta página.

Entre na primavera com um novo perfume de assinatura que garantia que todos perguntem “o que você está vestindo?”

Com a grande venda da Amazon agora, é a melhor hora para experimentar um novo Pperfume ou Colônia. Seja você um fã de luz, fragrância floral ou está no mercado de uma colonne amadeirada que faz uma declaração, há um perfume com seu nome por toda parte. E com bons negócios, por que não se tratar de algumas opções? Pegue um durante o dia e outro para a noite – e prepare -se para Spritz!

MUGLER Alien

MUGLER Alien Eau de Parfum está fora deste mundo.

Esta fragrância cativante faz parte da icônica coleção de perfumes de Mugler e é inspirada pela sensualidade e feminilidade. Criado por mestres de perfume Dominique Ropion dando Laurent BruyerePossui notas principais de Jasminum Sambac da Índia, seguidas de notas assertivas de madeira de caxemira e âmbar branco que o Altoger cative os sentidos.

“Desde a primeira vez que usei esse perfume, fiquei viciado! É um perfume forte! Não flor ou para os fracos de coração. Você colocará isso e dura tudo o dia todo! Os homens adoram!” Um revisor de cinco estrelas escreveu.

Armani beleza do meu jeito

Você ganhou de outra maneira depois de tentar Armani beleza do meu jeito Eau de parfum.

Esse perfume duradouro combina ingredores conscientemente obtidos de todo o mundo em uma mistura de notas amadeiradas e florais. Com as melhores notas de bergamota e flor de laranjeira, ele faz tuberos e jasmim no coração. Termina com notas de Cedarwood, baunilha e almíscar branco – criando uma fragrância elegante inspirada na descoberta e conexão.

Um cliente feliz compartilhou: “Para quem comprar esse perfume, deixe -me dizer -lhe. A camisa que eu pulverizei ainda tem o perfume quando foi lavar a roupa 4 dias depois.

Deusa alienígena de caneca

Abrace sua deusa interior Deusa alienígena de caneca Eau de parfum.

Uma reviravolta na fragrância solar original da marca, a deusa alienígena destaca a interseção de aromas florais, terrosos e amadeirados. Com notas do frescor brilhante da bergamota italiana, o magnífico poder de Jasmine de Jasmine da Índia e a decadência da baunilha de Madagascar, este perfume cria um buquê floral radiante.

Um fã da fragrância escreveu: “Esta fragrância é o equilíbrio perfeito de leveza e sofisticação. Ela tem um aroma aroma delicado, mas perceptível, que legera bonito sem ser esmagador. Toque de elegância.

Ralph de Ralph Lauren

Você pode errar com um clássico como Ralph Lauren Ralph Eau de Toilette.

Esta fragrância feminina fresca e frutada abre com uma explosão revigorante de notas frutas brilhantes de maçã verde e tangerina mediterrânica. É acentuado com um não de frésia roxa radiante, além de magnólia rosa, Linden Blossom e Osmanthus. Termina com íris e almíscar brancos macios e em pó.

“O Ralph Lauren Ralph Eau de Toilette é uma fragrância de cinco estrelas para mulheres que captura a elegância atemporal, um perfume leve e refrescante, longevidade, versatilidade e embalagem elegante. Se você está presenteando ou se entrega a sua coleta de fragrâncias.

Viktor & Rolf’s Flowerbomb

Abraçar o delicado frescor de Viktor e Rolf Flowerbomb Eau de parfum.

Como a primeira fragrância da marca, este perfume feminino icônico já esteve em Sister 2005. Ele estabeleceu o padrão para aromas florais, envolvendo o sentido com o aroma de Jasmine e Rosetmine. Também possui notas delicadas e frescas de peônia, Centifolia Rose e Freesia – todas enriquecidas com óleo de patchouli e âmbar.

“Adoro o perfume deste perfume. Sou muito exigente e sensível aos aromas. A maioria dos perfumes é muito floral e me dá um coração.

Ralph Lauren Polo

Exalar confdenência com o icônico Ralph Lauren Polo Eau de Toilette.

Este perfume masculino e picante e lenha e picante tem sido um item básico na coleção de colonns da marca, irmã de sua estréia em 1978. Inspirado por jogadores de pólo e o campo de pólo verde recém -cortado, a fragrância ousada apresenta as melhores notas de pinheiro, tomilho e manjericão. É energizado por uma mistura de couro, folhas de tabaco e estragão, além de uma mistura terrosa de Oakmoss e Patchouli.

Um cliente feliz escreveu: “Polo nunca sairá de moda. Fragrância clássica. Todo mundo ama o cheiro do meu marido. Ele não é um tipo de fragrância, mas esse Hasy tem sido dele tem sido dele há anos. O que está bem comigo!”

Armani Beauty – mais forte com você intensamente

Para quem ama uma colônia ousada, escolha Armani beleza mais forte com você intensamente Eau de parfum.

Com um perfume de baunilha quente e amadeirado, essa fragrância vibrante e duradoura para os homens evoca um sentimento de amor jovem e união. Buut é uma base de baunilha e bosques âmbar, a Colonne é contrastada com um coração de lavanda e uma nota superior de pimenta rosa ousada.

“Comprei o Armmani para o aniversário do meu namorado, e foi um sucesso absoluto! O perfume é ousado, sofisticado e duradouro, com uma mistura perfeita de notas quentes, doces e picantes que fazem com que pareça elegante e único … sem ser dominado.

Armani Beauty – Acqua di Giò

Capturar a frescura revigorante do mar com Armani Beauty Acqua di Giò Eau de Toilette.

Com a essência do Mediterrâneo, essa fragrância começa com um toque de bergamota calabriana fresca, neroli e tangerina verde. Esses aromas se fundem com notas de jasmim, cedro e alecrim, almíscar branco e patchouli formam a base – todos criando uma fragrância nova que exala confiante.

Um cliente adorou: “Armmani Beauty Acqua di Gi Giò de Toilette é absolutamente fenomenal! Esta colonne é o epítome da sofisticação – fresco, nítido e perfeitamente equilibrado com a quantidade certa de departamento. E recebi inúmeros elogios onde quer que o use.

Viktor & Rolf Spicebomb Extreme

Viktor e Rolf Spicebomb Extreme Eau de Parfum é o perfume sexy pelo qual você está se sentindo.

Como uma abordagem intensamente ardente da Spicebomb Colonne da marca, esta versão é uma fragrância mais duradoura, mais profunda e mais extrema. Este perfume aromático descrito abre com as notas superiores de toranja aprimoradas pelas bagas pimentas junto com a pimenta preta. No coração da fragrância, há especiarias quentes – cominho, canela e açafrão – e sua base apresenta uma pitada de força do tabaco pelas notas balsâmicas do Cistus absoluto.

“Eu recebo elogios sobre o quão bom isso cheira a homens, mulheres, alguém no meio. Sempre há algo perguntando ‘o que você está vestindo?’ Ou dizendo ‘você sempre cheira tão bem!’ Eu acho que funciona melhor como um perfume de outono, inverno, início da primavera, mas ainda é o meu Go para o ano todo ”, compartilhou um revisor.

Ralph Lauren – Ralph’s Club

Para um perfume sofisticado, Try Out Ralph Lauren Ralph’s Club Eau de parfum.

Esta fragrância clássica tem como objetivo capturar a melhor noite da sua vida em aroma amadeirado e sensual – começando com as melhores notas de óleo de toranja, Lavandin Heart e Apple Accord. Misturado com a riqueza quente de Virginia Cedarwood e o luxuoso vetiver, esta fragrância masculina é inesquecível.

Um revisor de cinco estrelas escreveu: “Adoro o cheiro deste popum é meu marido! É um perfume limpo e suave que dura o dia todo. Quando o marido o usa, eu me pego procurando por uso noturno.

