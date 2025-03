América, com uma opção real de ir para a Copa do Mundo do Clube, Fuentes

Os Tas darão veredicto no caso de León; Se eles estão lá fora, a FIFA considera a América e o FC como substitutos

FIFA Fazer um plano para fazer uma única parte entre o Club América y Los Angeles Football Club Para determinar o equipamento que substituirá o Clube León nele FIFA 2025 Club World Cupde acordo com fontes próximas às equipes para ESPN.

O clube de León foi eliminado da Copa do Mundo do Clube em 23 de março, quando o FIFA Ele decidiu que sua inclusão violaria as regras da competição, impedindo dois clubes com o mesmo proprietário de participar do torneio. Ele León É de propriedade do grupo Pachuca, também proprietário de Los Tuzos, outro clube do Liga MX.

“De acordo com o artigo 10, parágrafo quatro, da regulamentação da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025, o FIFA determinou que o clube de Leon será eliminado da competição, e o clube que será admitido como substituto será anunciado em tempo hábil “, disse o FIFA Em comunicado.

Os Estados Unidos são Tricampeón na Liga MX e a Copa do Mundo do Club é uma vitrine mundial. Efe

Os planos para o desempate seriam lançados se o leão perder seu apelo perante a Tribunal de Arbitragem de Esportes (TAS) a ser restabelecido na Copa do Mundo do Clube. O TAS anunciou uma audiência em 23 de abril em Madri, Espanha, para que tanto o leão quanto o Liga Esportiva Alajuense de Costa Rica apresentar seus argumentos. A equipe da América Central fez uma queixa aos TAs, alegando que a participação do leão violou o regulamento da FIFA e argumentando que, em vez disso, eles deveriam receber um lugar no torneio.

Agora, os dois clubes têm até 2 de abril para reunir documentação legal antes de apresentar seus argumentos no dia 23. Um substituto não será anunciado até que haja um veredicto.

O FIFA Você tem algumas opções para uma equipe substituta. Você pode simplesmente optar pelo LAFTCcorredor -up da competição que ganhou o Club León, Esse é o Liga dos Campeões da CONCACAF 2023. Como alternativa, o FIFA Eu poderia usar a melhor equipe classificada do CONCACAF Isso ainda não está no torneio, isto é, o Club América.

Há um precedente para esta última abordagem, uma vez que a classificação do Uefa Era a maneira pela qual Red Bull Salzburg Ele chegou à Copa do Mundo do Clube, já que o Real Madrid havia conquistado dois dos títulos anteriores do Liga dos Campeões da UEFA.

Fontes relataram a ESPN que o FIFA Ele decidiu dar uma chance a ambas as equipes e optou por uma única parte, com data e sede para determinar, desde que o apelo de León Não prospere.

Representantes da FIFA e LAFC sem comentários

Quando perguntado sobre a classificação do torneio, o treinador do Club America, André JardineEle confirmou que a equipe deve conquistar seu lugar na quadra.

“León deveria ir à Copa do Mundo do Clube. Sinto muito pela instituição e gostaria que você encontrasse uma solução a ir”, disse Jardine. “É verdade que eles ainda não ganharam o Copa dos Campeões da CONCACAF, Esse é um sonho para nós e um objetivo muito claro. Lideramos a maioria dos torneios mexicanos e a classificação do CONCACAFque é um dos critérios. Se eles me perguntarem se eu quero ir para a Copa do Mundo do Clube, é claro que é verdade, mas gostaria de ir à Copa do Mundo do clube, alcançando -a na quadra. É nisso que estamos trabalhando. ”

A Copa do Mundo do Clube, com 32 equipes, começará em 14 de junho, e a final será realizada no East Rutherford Metlife Stadium, Nova Jersey, em 13 de julho.