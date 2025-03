America vs Cruz Azul: Possíveis alinhamentos para o quarto IDA

As quartas de final da Copa da Concacaf começam com o clássico America vs. Cruz Azul, de modo que os possíveis alinhamentos da festa são vistos.

Nesta terça -feira América y Cruz Azul Eles enfrentarão a primeira etapa das quartas de final do Copa dos Campeões da CONCACAF.

A equipe liderada por Andre Jardin Ele procura avançar pela sétima participação consecutiva às semifinais do torneio, durante esse período, o América Ele conseguiu chegar a três finais e coroou em dois deles.

Cruz Azul O objetivo é avançar para sua terceira participação consecutiva nas semifinais, nos torneios anteriores que foram eliminados, é dito, por exemplo, por equipes das equipes do Liga MX.

Os Estados Unidos procurarão o passe para as semifinais da Copa da Concacaf, de frente para Cruz Azul. Image7/ Alexis Chavez

Possíveis alinhamentos da América e Cruz Azul

América: Luis Malagón, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Calderón, Alejandro Zendejas, Alan Cervantes, Erick Sánchez, Álvaro Fidalgo, Brian Rodriguez e Víctor Dávilla.

Cruz Azul: Kevin Mier, Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Rodolfo Rotondi, Carlos Rodríguez, Lorenzo Faravelli, Ignacio Rivero, Mateusz Bogusz Y Ángel Sepúlulveda.

Quantos títulos da Copa dos Campeões cada equipe tem?

América Ele é o principal vencedor do torneio, adicionando sete títulos do Copa dos Campeões da CONCACAFseguido pela Cruz Azul y Pachuca que adicionam seis troféus da competição em seu registro.

Como foi para a América e Cruz Azul quando enfrentam duelos de eliminação direta?

América avançado nas últimas sete séries de eliminação direta antes Cruz Azula última vez que a equipe celestial avançou contra o Eagles foi nas semifinais da MX Cup 2013 por meio de penalidades.

Além disso, a equipe de Andre Jardin adiciona seis jogos sem perder como um local contra Cruz Azultudo dentro Liga MXe não concedeu gol nos últimos cinco jogos naquele período.

Números da América na Copa da Concacaf Campeões

Os Eagles acrescentam três triunfos seguidos nas quartas de final do torneio, não perdem nesse caso desde o duelo de 2020 contra o Atlanta United.

Jogador -chave da América: Alejandro Zendejas

Zendejas lidera a equipe do Azulcrema com 10 contribuições de gols em todas as competições nesta temporada, com seis pontuações e quatro assistências. Ele tem oito contribuições (seis gols e duas assistências) nos últimos 10 jogos de competições internacionais com seu clube.

Cruz Azul números na Copa dos Campeões

A equipe celestial excedeu as duas primeiras rodadas desta edição por uma pontuação global de 11-1, além de liderar o torneio com um gol de +10. Além do mais, Cruz Azul Adiciona uma série de 10 jogos sem perder em torneios internacionais, não sofreu uma derrota desde que caiu antes Inter Miami na fase de grupo do Ligas da Copa 2023.

Cruz Azul Key Player: Ángel Sepúlveda

Sepúlveda lidera o torneio com quatro gols, marcando em cada um dos três jogos que a máquina jogou nesta edição do Copa dos Campeões da CONCACAF.

A que horas é a América vs Cruz Azul?

O duelo para a primeira rodada da final do Copa dos Campeões da CONCACAF Está programado para as 19h15. No CDMX, 21:15