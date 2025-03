Ancelotti: “Mbappé vai ser uma lenda do Real Madrid como Cristiano Ronaldo”

Carlo AncelottiTécnico italiano do Real MadridAssim, não comparado a Kylian Mbappé Con Cristiano Ronaldomas admitido que o atacante francês Você pode obter números de pontuação semelhantes, convencidos de que “será uma lenda” Madridista.

Ancelotti elogiou Mbappé, estrela do Real Madrid. Getty Images

“É difícil comparar jogadores diferentes e dizer que o MBAppé será capaz de alcançar o que Cristiano Ronaldo alcançou no Real Madrid. Você tem a possibilidade de fazê -lo e isso significa que Será uma lenda do Real Madrid, assim como Cristiano Ronaldo“Ele disse.

Ancelotti busca sua terceira final da Copa del Rey, uma competição que ele conquistou nas duas ocasiões que chegaram à partida decisiva. Ele valorizou o torneio antes de receber o Real Sociedad em Santiago Bernabéu, com a vantagem de um gol das semifinais.

“Estou motivado a estar muito próximo de uma final, os jogadores e o clube. Estou mais motivado porque é uma conquista jogar uma final de qualquer competição, por estar muito próxima, ter uma pequena vantagem e o apoio de nossos fãs nos motiva mais”, disse ele.

O treinador italiano vê seu esquadrão “motivado” e “em boa forma”, com os brasileiros Vinícius, Rodrygo e Endrick mais o Uruguai Fede Valverde já se recuperou do desgaste das longas viagens para jogar com suas seleções. “Temos a oportunidade e a ilusão de jogar outra final. Gostaríamos muito de vencer a Copa Del Rey, uma competição que deu certo nos últimos anos e queremos repetir”.

“No futebol, todos têm sua opinião sobre o jogo. Alguns como posse e outra defesa, em alta pressão, o bloqueio baixo, a bola longa ou mais a luta pela segunda bola … há muitas facetas”, reconheceu.

“O Barcelona joga futebol muito bonito, com intensidade, e Madri é diferente, mas com muita qualidade. Eu amo o futebol de Madri e gosto de como o Barcelona joga. É difícil compará -los Porque são estilos e equipes diferentes que dependem das características dos jogadores “, ele defendeu.

“Adoro como Madrid toca e, se continuarmos assim, é muito bom. Você pode melhorar as coisas, há temporadas mais complicadas com mais ou menos equilíbrio, mas mudam para as características dos jogadores. É impossível manter um estilo muito definido por muitos anos. Aquele que sempre tenta ter a mesma identidade sempre falha no final”, disse ele.