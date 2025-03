Antonina Shevchenko anuncia a aposentadoria após 4-4 Run no UFC

Antonina Shevchenko, um veterano de oito aparições no octógono, não lutará como mãe no UFC. A irmã da campeã do peso da mosca do UFC, Valentina Shevchenko, anunciou na quinta -feira sua aposentadoria do esporte.

Shevchenko, que anunciou o nascimento de seu filho em setembro de 2024, entrou pela última vez na gaiola do UFC em julho de 2022, quando ganhou uma decisão dividida sobre Cortney Casey.

“Eu não tive a oportunidade de deixar minhas luvas no octógono pela tradição, não achei que minha luta no UFC em 2022 fosse a última. ‘Estou deixando minhas luvas’ neste post”, escreveu Shevchenko. “30 anos no esporte, o Black Belt 3rd Dan em Taekwondo, 11 títulos de campeão mundial em Muay Thai, Kickboxing e MMA. Mais de 400 lutas em amadores e profissionais, campeão asiático e sul -americano, UFC Fighter. É assim que termino minha carreira no esporte profissional.”

O atleta de 40 anos entrou no UFC através Dana WhiteSérie de candidatos Em 2018, marcou acabamentos sobre Lucie Pudilova e Ariane da Silva durante sua corrida, perdendo apenas para Roxanne Modafferi, Katlyn Cerminara, Andrea Lee e Casey O’Neill.

“É claro que as artes marciais continuam sendo grandes da minha vida, mas de maneira diferente”, continuou ela. “É hora de se concentrar na próxima página – minha carreira como piloto. Meu coração e minha cabeça estão completamente cheios de aviões e céu e é difícil expressar o quão feliz eu sou essa aviação chegou à minha vida!

“Um lutador profissional vive uma vida emocionante completa, cheia de trabalho duro, prêmios, viagens, dificuldades, celebrações de vitória. E é difícil encontrar outro caminho que você ama que será a mesma intensa e a plenitude, cheia de ação, aprendizado constante, trabalho duro e celebração das realizações. Aviação é essa tesouro para mim!”

Com um recorde de 10-4 no MMA, Shevchenko agora espera que seu filho siga seus passos no mundo dos esportes de combate.

"Agora é a minha vez de fazer todo o trabalho duro para o meu filho, para criar uma pessoa decente", escreveu Shevchenko. "É claro, farei todo o possível para torná -lo um lutador profissional e um piloto! Graças ao UFC, Dana White, Mick Maynard pela oportunidade de fazer parte da história! Para algumas das lutas mais difíceis da minha carreira.

“Obrigado a todos os meus amigos! E, claro, graças aos fãs que aplaudiram e apoiaram! Vamos torcer juntos pela minha irmã agora!”