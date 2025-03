AO VIVO! Argentina, já classificada para a Copa do Mundo, recebe o Brasil no clássico

O Seleção argentina Ele saiu com tudo e começando 1-0 acima Brasil No estádio monumental até a data nº 14 do Qualificadores da América do Sul. Tagliafica recebeu à esquerda, tocada com Thiago Almada e o ex -Vélez colocou um passe requintado entre as linhas que Julián Álvarez mudou por gol.

A Argentina e o Brasil enfrentam as eliminatórias da América do Sul. Getty

Quando o relógio indicou 12 minutos, o segundo time da Scaloni chegou após uma enorme jogada coletiva cheia de toques. A bola final estava aos pés de Enzo Fernández, que entrou na pequena área e a empurrou por 2-0.





Por que a partida para os qualificadores é importante

A parte tem relevância em si mesma porque é clássico mais importante no continenteno nível de seleção, mas no anterior, para o empate da Bolívia e Uruguai, Argentina Ele teve um peso, já Ele já alcançou a classificação para a Copa do Mundo de 2026.

O anfitrião chega o líder das eliminatórias, com 28 pontos, e a Bolívia, que está em uma zona de repenção, não pode mais alcançá -lo. Para Brasilsua visita a Buenos Aires será um teste exigente para você criado na competição, onde você já acumula um Cinco datas invictasisso fez com que suba para o terceiro lugar com 21 pontos, um a menos que o Equador.