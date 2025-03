Após atuação do MPAL, abrigo para crianças será reformado em Teotônio Vilela

O Abrigo Regional Caminho Legal, situado em Teotônio Vilela, será reformado para garantir mais conforto e dignidade às crianças acolhidas e melhores condições de trabalho aos funcionários. A medida é resultado da atuação do Ministério Público Estadual de Alagoas (MPAL), por meio da Promotoria de Justiça de Teotônio Vilela, decorrente de um Ajustamento de Conduta celebrado com o município.

Para conferir o que já foi feito até agora na reforma e quais são as demais necessidades estruturais, o promotor de Justiça Magno Moura, que responde pela Promotoria de Teotônio Vilela, fez uma visita ao local no último dia 20. Na ocasião, ele informou à coordenação do abrigo outras medidas em prol da instituição.

“O MPAL vai destinar recursos de transações penais e acordos de não persecução penal para fortalecer esse trabalho tão essencial”, ressaltou o promotor. “Saímos de lá com o coração ainda mais cheio de amor e a certeza de que cuidar dessas crianças é um compromisso de toda a sociedade, é investir no futuro, e a Promotoria de Justiça continuará acompanhando o abrigo e prestando os relatórios à Corregedoria local e ao CNMP, como também a fim dos Municípios da região, que são conveniados com o abrigo, possam continuar a cumprir suas obrigações para com a entidade, em prol das crianças ali assistidas, cuidadas”, acrescentou.