Artem Vakhitov, último homem a vencer Alex Pereira em Kickboxing, Passes da Oferta do UFC e agora enfrenta Rico Verhoeven em Glória

O ex -campeão da glória Artem Vakhitov não está mais planejando lutar pelo UFC.

O atacante russo nascido obteve um contrato com a promoção depois de vencer a série de concorrentes de Dana White em outubro passado. Isso estabeleceu uma história perfeita com o ex -campeão dos pesos pesados ​​do UFC, Alex Pereira, que Vakhitov derrotou em sua luta final de kickboxing antes que o brasileiro decidisse fazer a transição para o MMA.

No geral, os lutadores dividiram duas lutas consecutivas na glória, mas qualquer negócio inacabado entre eles não será resolvido depois que Vakhitov e sua equipe de gerenciamento passaram a oferta de assinar com o UFC. Em vez disso, ele agora volta sua atenção para um confronto contra o campeão de kickboxing dos pesos pesados ​​da Glory, Rico Verhoeven, em junho.

“Obviamente, fiquei encantado por vencer minha luta nos DWCs e receber um contrato”, disse Vakhitov ao MMA Fighting. “Foi legal que Alex também estivesse lá. Pareceu que a luta da trilogia estava muito próxima, apenas uma vitória ou duas de distância. Infelizmente, quando chegou a hora de finalizar o contrato do UFC, ficou claro que o UFC tem políticas rigorosas para os combatentes que chegam através de DWCs.

“Sob seus protocolos, eles só conseguiram me oferecer o contrato padrão fornecido a todas as contratações do DWCS. Minha equipe tentou negociar, mas as regras do UFC não deixaram espaço para ajustes. Quero deixar claro que não discordo da abordagem deles – eu respeito a estrutura deles. Mas sou mais um prêmio e tenho uma família para apoiar. Eu tenho uma janela limitada para fazer o máximo.

Aos 33 anos, Vakhitov é um dos kickboxers mais talentosos para mudar para o MMA e sua história com Pereira foi perfeita para conversar depois que ele recebeu um contrato do UFC.

No geral, Vakhitov detém um recorde de 3-1 na competição de MMA, com as três vitórias chegando por nocaute.

Após sua vitória na série de candidatos, a equipe de gerenciamento de Vakhitov discutiu os termos com o UFC em seu contrato, mas os dois lados simplesmente não conseguiram chegar a um acordo.

“Artem Vakhitov e Alex Pereira tiveram uma das rivalidades mais próximas da glória e, quando surgiu a oportunidade do UFC, ambos tinham registros idênticos por 3-1 no MMA”, disse o gerente de Vakhitov, Andrey Busygin, disse ao MMA Fighting. “Dado isso, sentimos que era razoável solicitar que Artem recebesse o mesmo tipo de acordo que Alex recebeu quando se juntou ao UFC. Parece justo, pensamos.

“No entanto, a política do UFC é que todos os lutadores da série Dana White Contenders recebem o mesmo contrato com termos fixos. Pessoalmente, achei isso injusto com Artem, considerando suas realizações esportivas de combate e o fato de que ele estava a par de Alex, que não se deparamos com o que o WEEM de que não foi de que o WEEM de que não foi de que o WEEM, que não foi de que o WEEM, que não foi de que o que não foi de que o que não foi de que o que não foi de que o que não foi de que o WEEM. Trilogia no octógono agora. [Campbell] E sua equipe era muito profissional e respeitosa. As portas não estão fechadas. ”

Com Vakhitov passando um contrato do UFC, ele agora está voltando ao kickboxing com uma enorme luta reservada contra o Verhoeven no Glory 100 Cart, marcado para 14 de junho na Holanda.

“Esta é uma luta que eu queria há muito tempo”, disse Vakhitov sobre o confronto contra o Verhoeven. “Eu o chamo desde 2017. Durante anos, ninguém queria lutar contra Rico – ele é chamado de ‘The King’ por um motivo, ele dominou essa divisão por tanto tempo.

“Mas sempre acreditei que sou o melhor kickboxer de libra por libra na glória, e essa crença não mudou. E agora finalmente o rei está finalmente pronto para enfrentar o czar.”

Busygin diz que a Glória realmente intensificou uma oferta lucrativa para Vakhitov voltar ao kickboxing para a luta contra o Verhoeven e fazia o maior sentido ir para lá por enquanto.

“Nossa atenção agora se transforma em uma enorme luta em junho, onde Artem enfrentará o titular do campeonato mundial dos pesos pesados ​​da Glory Kickboxing, Rico Verhoeven”, disse Busygin. “Glory fez uma oferta muito grande de dinheiro para essa luta e Artem está encantado porque ele quer essa luta desde 2017 e agora está acontecendo. Então, a trilogia terá que esperar um pouco parece.”

Vakhitov não está fechando a porta ao potencialmente voltar para fazer sua estréia no UFC em algum momento no futuro e não tem má vontade em direção à promoção da maneira como as coisas acontecem.

“Ingressar no UFC teria sido uma oportunidade incrível, mas os termos financeiros não faziam sentido para mim no rosto de outras ofertas que também estavam chegando”, disse Vakhitov. “Então, tivemos que declinar educadamente.

“Dito isto, nossas discussões foram respeitosas e quem sabe o que o futuro pode trazer?”