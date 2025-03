As eleições especiais da Flórida dão a Trump, líderes do Partido Republicano, mais razões para suar a maioria da casa

CNN

Em um discurso dinâmico aos apoiadores momentos depois de prestar juramento de cargo em janeiro, o presidente Donald Trump, o presidente da Câmara, Mike Johnson, sobre o número de legisladores republicanos que ele havia buscado para postos de administração – vagas que apenas apertaram a maioria mais esbelta do Partido Republicano.

“Ele não se importava”, brincou Trump, enquanto Johnson tocava, frustração em pantomiming com o riso da multidão. “Ele poderia lidar com isso.”

Mas dois meses depois, a leviandade de Trump deu lugar a desperdiçar. “Temos uma margem pequena. Não queremos se arriscar. Não queremos experimentar”, disse ele na sexta -feira ao explicar por que sua equipe puxou abruptamente a nomeação de um desses representantes, Elise Stefanik, de Nova York, para ser embaixador das Nações Unidas.

O rebaixamento repentino de Stefanik de volta ao Congresso ocorre quando os republicanos também estão suando um par de eleições especiais na terça -feira na Flórida para preencher assentos desocupados por mais dois membros da Casa anteriormente interpretados por Trump.

Uma corrida no sexto distrito congressional do estado é substituir o consultor de segurança nacional Michael Waltz – que se tornou um ponto focal da frustração da Casa Branca por seu papel iniciando um bate -papo de sinal, incluindo um repórter, onde os principais funcionários da administração discutiram planos sensíveis para atacar os rebeldes houthi no iêmen.

O outro vencedor de terça -feira sucederá o ex -deputado Matt Gaetz, a quem Trump escolheu para ser seu procurador -geral antes que as alegações de má conduta sexual e uso de drogas cobradas por um painel de ética da Câmara atrapalhassem sua indicação. Gaetz, que negou as alegações, mas, no entanto, se retirou da consideração, representou o 1º Distrito do Congresso da Flórida.

Enquanto Trump carregava os dois distritos da Flórida em mais de 30 pontos em novembro, os republicanos já expressaram algum alarme, principalmente no antigo assento de Waltz na costa leste do estado. Lá, o democrata Josh Weil ultrapassou o candidato do Partido Republicano de Trump, o senador estadual Randy Fine, 10 para 1, uma disparidade que enviou ondas de choque da Flórida para Washington quando relatado pela primeira vez nos registros federais de finanças de campanhas no início deste mês.

Os líderes republicanos ficaram tão alarmados com a campanha aparentemente sem brilho de Fine que alguns intervieram. Um dos principais conselheiros de Trump recentemente confrontou multa sobre a necessidade de intensificar seu esforço, e o chefe da campanha do Partido Republicano, Richard Hudson, e o chicote da maioria da casa, Tom Emmer, cada um disse separadamente para “se reunir”, informou a CNN na semana passada.

Pendurado no equilíbrio na noite de terça-feira é o futuro da agenda de Trump-que já enfrenta um caminho difícil pela casa, onde os republicanos têm uma vantagem de 218-213 sobre os democratas, com quatro vagas e negociações delicadas no Senado. Uma derrota na Flórida-embora incrivelmente improvável, ambas as partes concordam em particular-enviariam republicanos nervosos para o pânico total.

Mas mesmo um resultado favorável que entrega a Johnson os reforços esperados pode não aliviar totalmente a apreensão do Partido Republicano. Uma vitória mais estreita do que a esperada em uma parte profundamente republicana da Flórida poderia sinalizar a rejeição dos eleitores antecipados do segundo mandato de Trump e proporcionar um impulso a um partido democrata ainda sofrendo com suas derrotas.

Na luta contra as expectativas na terça -feira, os republicanos apontaram o dedo diretamente para a multa. Weil ultrapassou cerca de US $ 9,5 milhões a cerca de US $ 1 milhão e o supere cerca de US $ 8,2 milhões, para apenas US $ 895.000. Multa – que tem um histórico de controvérsias locais e foi ordenada por um juiz em outubro passado para passar por um aconselhamento para gerenciamento de raiva – relatou apenas US $ 93.000 em dinheiro em 13 de março em sua pré -eleição Federal Election Commission. Recentemente, ele emprestou sua campanha US $ 400.000.

“Há muita frustração. Na minha perspectiva, ele já estava operando como se fosse membro do Congresso porque é um distrito tão seguro”, disse um operador do Partido Republicano à CNN. “Acho que isso mostra, não importa em que distrito você esteja, democrata ou republicano, você não pode tomar as coisas como garantidas.”

Os republicanos permanecem otimistas sobre suas chances de manter os dois assentos da Flórida. Notavelmente, o Comitê de Campanha do Congresso Democrata não investiu nas eleições especiais da Flórida, um reflexo do caminho estreito da vitória para seus candidatos. O líder da minoria da Câmara, Hakeem Jeffries, fez recentemente contribuições simbólicas para Weil e Gay Valiant, o democrata que enfrenta o republicano Jimmy Patronis na corrida para substituir Gaetz, mas ele parou muito de prever que seu partido conquistaria uma vitória no estado na terça -feira.

“O que posso dizer, quase garante, é que o candidato democrata em ambas as eleições especiais da Flórida será significativamente super -desempenho, o que representará outro sinal de que os republicanos estão em fuga e que os democratas aceitarão o controle da Câmara dos Deputados no próximo ano”, disse Jeffries em uma entrevista coletiva na semana passada.

A dor de cabeça iniciada criando um punhado de vagas na casa é que um republicano deveria ter previsto. Johnson se esforçou para governar seu caucus desde que ascendeu à palestra em 2023 e, embora os republicanos tenham mantido a maioria em novembro, os democratas reduziram a lacuna a apenas alguns votos.

Quando Trump começou a nomear os republicanos da Câmara para os principais postos de seu governo em novembro, um Johnson, meio que brincava, disse que “implorou e implorou ao novo presidente,” o suficiente “”, mas também insistia que os dois permanecessem alinhados no caminho a seguir.

“Ele está muito ciente do tamanho da margem”, disse Johnson na época, “mas ele tem um governo para preencher, um gabinete para preencher e está tendo tudo isso em mente ao mesmo tempo”.

Mas a combinação de uma margem da casa de barbear e os ventos históricos que o Partido do Partido no poder se tornou uma preocupação cada vez mais urgente para os líderes republicanos.

Ao puxar a indicação de Stefanik, os republicanos estão evitando ter que repetir essas apreensões em uma eleição especial para seu assento em um estado muito mais desafiador para o partido. Stefanik – que passou meses se preparando para a nova tarefa, se separou de sua equipe e entregou mensagens de despedida aos apoiadores – disse que a decisão veio em resposta à preocupação de que a governadora de Nova York, Kathy Hochul, democrata, pode adiar a data da eleição para impedir que os republicanos tenham outro voto no Congresso.

“Trata -se de intensificar como uma equipe, e estou fazendo isso como líder, para garantir que possamos assumir esse mandato e entregar esses resultados históricos”, disse Stefanik à Fox News na quinta -feira.

O estrategista republicano e comentarista da CNN Scott Jennings disse que a estratégia política é “absolutamente correta”, dado como os democratas superaram os republicanos em eleições especiais recentemente quando Trump não está na votação.

“Pelo menos venceremos facilmente quando ela correr para a reeleição no próximo ano”, disse Jennings no “Newsnight” da CNN.

Mas o conselheiro democrata Neera Tanden, aparecendo ao lado de Jennings, disse que as apreensões expressas pela Casa Branca nos distritos Trump levaram esmagadoramente em novembro sinalizam uma preocupação muito mais profunda sobre a resposta do país aos seus dois primeiros meses no cargo.

“O fato de que eles estão basicamente fazendo (Stefanik) fazem essa planta de carreira”, disse Tanden, “o que é realmente duro com ela, a fim de salvar esse assento que apenas alguns meses atrás eles acharam que seria fácil, que está nos dizendo que o terreno realmente mudou”.

Annie Grayer, da CNN, contribuiu para este relatório.