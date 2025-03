Assista Dan Hooker Compartilhe Vídeo de Remoção Grisly Hand Surgery Stitch

Dan Hooker está na estrada de volta à recuperação, pontos e tudo.

Na segunda -feira, o veterano UFC Lightweight forneceu uma atualização através das mídias sociais na cirurgia manual que ele passou recentemente para abordar uma lesão que recentemente o forçou a sair de um confronto do UFC 313 com Justin Gaethje.

Assista ao vídeo abaixo.

Prostituta compartilhou as fotos da mão após a cirurgia e parece que ele progrediu para o estágio onde os pontos podem ser removidos e a cura pode continuar. A cena final do vídeo enviado mostra a mão de Hooker em estado relativamente bom.

Não há cronograma para o retorno de Hooker, nem se sabe se os casamenteiros ainda estão olhando para ele lutar contra Gaethje. “The Highlight” passou a lutar com a substituição de notícias curtas Rafael Fiziev em uma revanche no UFC 313, com Gaethje vencendo uma decisão unânime e ambos os lutadores indo para casa com uma luta de US $ 50.000 da noite.

Hooker provavelmente está ansioso para voltar o mais rápido possível, já que ele está em sua primeira série de vitórias em três lutas desde 2020. Em sua mais recente partida em agosto passado, ele venceu uma decisão dividida sobre o companheiro principal Mateusz Gamrot no UFC 305.