Assista Jamall Emmers Flatten Gabriel Miranda com knockout brutal na primeira rodada

Jamall Emmers não é um homem com quem ser inserido.

No sábado, Emmers enfrentou Gabriel Miranda em uma luta preliminar de penas no UFC México. Foi a primeira luta de Emmer em um ano, mas “Pretty Boy” não mostrou sinais de ferrugem, achatando Miranda com uma mão direita devastadora no primeiro turno.

Emmers e Miranda não perderam tempo chegando ao negócio, atacando -se assim que o sino de abertura tocou, com Miranda recebendo uma queda cedo. Mas depois de algum trabalho, Emmers encontrou o caminho de volta aos pés e começou a colocá -lo em Miranda, aterrissando aparentemente todos os ataques que ele jogou. Com pouco mais de um minuto restante na rodada de abertura, Emmers levou Miranda contra o abaixado o boom com uma mão direita desagradável que enviou Miranda à tela e ao reino das sombras.

O nocaute de Emmers foi tão bom que ele também surpreendeu o locutor de octógono Bruce Buffer, que anunciou erroneamente Miranda como o vencedor em um erro divertido.

A vitória mudou Emmers para 4-4 no UFC, enquanto Miranda caiu para 1-3.