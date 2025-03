Atlético de St. Lou

Rodrigo Durado disse que o esquadrão está confiante de que, sob o comando do treinador espanhol, eles podem retomar o bom passo.

Atlético de San Luis teve um passo irregular neste Fechando 2025os Potosinos deixaram de ser uma das principais equipes do concurso, sendo lutando contra as últimas posições da classificação. Apesar dos maus resultados e até, as declarações de DOMENEC TorrentTécnico de equipe, sobre colocar sua demissão na mesa, Rodrigo DouradoO meio -campista brasileiro disse em uma entrevista para ESPN Que a confiança no estrategista espanhol continua intacto, apesar do momento ruim dos Potosinos.

“Ele (DOMENEC Torrent), ele transmite muita confiança e temos muita confiança nele. Estamos juntos, o último torneio correu bem e este torneio, embora as coisas não estejam indo bem, estamos indo juntos e temos que trabalhar para o que precisamos ”, disse o brasileiro.

O Atlético de San Luis não teve um bom fechamento 2025. Imag7

Douradoquem neste Fechando 2025 Tornou -se um dos jogadores com mais minutos adicionados no Atlético de San Luisenfatizou que uma das razões que jogou contra eles é apenas o funcionamento adequado da equipe de Potosino no último semestre, porque as outras equipes já conhecem o estilo e a estratégia de Torrente.

“Este torneio tem sido um pouco mais difícil, também tivemos um pouco de azar em alguns jogos, mas acho que as equipes já nos olharam de maneira diferente, elas já estão mais concentradas diante de nós, se preparam de maneira diferente para jogar contra nós e depois sabemos que trabalhamos duro, temos um grande grupo para vencer os jogos e reverter essa situação”, disse o meio -campista que chegou a abertura 202.

James e Ramos dão refletores à liga MX

Dourado que fazia parte da equipe que ganhou a medalha olímpica no Rio 2016, mencionou sua surpresa no nível do Liga MXque aumentou após a chegada de Sergio Ramos e James Rodríguez.

“Sim, faz você parecer diferente na liga. Ser honesto quando eu estava em BrasilEu não olhei muito para o futebol mexicano, mas jogando aqui e morando aqui, percebo a qualidade que ela tem. Espero mais jogadores do Liga MXe que todos os fãs vêm ver futebol mexicano. ”

Rodrigo Durado falou pela ESPN sobre as notícias do Atlético de San Luis. ESPN

Vá para Jardine com nível para a seleção brasileira

Rodrigo Dourado Ele chegou ao futebol mexicano como um pedido para André Jardineo estrategista brasileiro dirigido a Atlético de San Luis Na abertura de 2022 e viu em Douradoos cinco que os Potosinos precisavam.

Na abertura de 2023 e depois de coincidir por um ano em terras de Potosina, o técnico Carioca decidiu sair para o Ninho de Coapa e se tornar o estrategista da América.

Após os maus resultados de Dorival Jr e com os títulos que Jardine Ele colheu na equipe do Azulcrema, além da medalha de ouro olímpica, Dourado Veja como um candidato sério para ocupar o banco da “verde amalella”

“Claro, eu acho André Ele está fazendo um bom trabalho na América. Brasil Não tem muitos estrangeiros que trabalham fora da liga, todos os técnicos estão em Brasil E existem poucos, mas o Liga MX É muito bom e espero que um dia eu apoio um dia André Estar no Seleção prefeito”.