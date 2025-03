Ator Richard Chamberlain morto aos 90

Ator Richard ChamberlainMais conhecido por estrelar as minisséries médicas da NBC “Dr. Kildare” na década de 1960, tem morto.

Ele passou é sábado à noite em Waimanalo, Havaí, é a ilha de Oahu, devido a complicações após um derrame, publicitário Harlan Boll Diz ao TMZ.

Richard assumiu a fama aos 27 anos … e esperava abandonar sua fachada americana e bonita, indo para a Inglaterra, onde ele impressionou os críticos interpretando Hamlet no The Birmingham Repertory Theatre e estrelando a adaptação da BBC do retrato do retrato de uma dama.

E, enquanto ele conseguiu vários papéis no cinema notável – como “Petulia”, de 1968, “The Three Mosketgers”, de 1971, “The Music Lovers”, de 1971, ” Peter WeirDrama de 1977 “The Last Wave” – ​​ele continuou brilhando mais na minissérie.

Ele teve fãs bagunçados depois de interpretar a liderança romântica no drama histórico de 1980 “Shogun” e se tornou um símbolo sexual aos 49 anos, após seu papel como um jovem e problemático sacerdote na minissérie “The Thorn Birds”. Richard obteve um Globo de Ouro como melhor ator por seu trabalho em “Shogun”, bem como como uma indicação ao Emmy.

O ator de várias caras também foi um artista de gravação de sucesso, lançando quatro álbuns. Ele floresceu também na Broadway, estrelando programas como o espírito alegre de 1987 “,” My Fair Lady “, de 1993 e” The Sound of Music “, em 1999.



Reproduza o conteúdo do vídeo



Tmz.com

E, apesar de seu prolífico sucesso na indústria do entretenimento, Richard ficou claro sobre seus verdadeiros sentimentos quando cause cauchas caugt cauda -o em 2011. Quando perguntamos que conselho ele teve para a nova geração de nova geração de quietóbios Justin Bieber dando Zac Efronele os avisou para sair do “negócio fodido”.

Crescendo em Beverly Hills, Califórnia, com seus pais e um irmão mais velho chamado ContaRichard originalmente sonhava em se tornar um artista. No entanto, ele mudou de coração depois de ingressar em produções de teatro no Pomona College. Ele se formou em um diploma de bacharel em artes.

Antes de levar sua carreira de atriz para o próximo nível, ele teve uma passagem de dois anos no Exército dos EUA. Ele foi declarado em coreano e subiu ao posto de sargento.

Richard deixa seu ex -parceiro de longa data e amigo íntimo Martin RabbettPara.

Ele morre aos 90 anos, apenas com o seu 91º aniversário.