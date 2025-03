Barcelona enfrenta um calendário de medo: sete jogos em 20 dias

Em quatro desses sete jogos que o Barça deve jogar nesses 20 dias, o descanso de 72 horas estipulando no regulamento não será respeitado.

BARCELONA – O Barcelona enfrenta osasuna na quinta -feira, depois de adiar o confronto pela morte do Dr. Carles Miñarro, para alcançar a classificação da Laliga … e iniciar uma maratona de partidas que o levarão a jogar até sete reuniões em vinte dias. Um calendário infernal que, no caso de se classificar para a final da Copa, eliminar o Atlético, seria ainda mais terrível se se encaixasse no mês de abril.

A equipe do Barca enfrentará osasuna (27 de março), Girona (30 de março), Atlético Madrid na Copa (2 de abril), Betis (5 de abril), Borussia em Campeões (9 de abril), Leganés (12 de abril) e Borussia, campeões Vuelta de Dortmund (15 de abril). Sete jogos em vinte dias … isso pode se tornar um total de dez jogos até o fechamento do mês de abril, atendendo aos confrontos da liga contra o Celta no fim de semana do dia 20 e contra o Mallorca, no dia 23, antes da final da Copa, que será disputado em 26 de abril em Sevilha. Uma loucura total de dez jogos em 30 dias …

Jogadores do Barcelona, ​​durante um treinamento. Javier Borrego / Afp7 via Getty Images

O treinador do Real Madrid verbalizou a denúncia do Merengue Club sem atender a razões ou muito menos comparações com outras equipes, ignorando em seu discurso que, sem ir mais longe, as equipes espanholas que jogam na Liga Europa e na conferência às quintas -feiras e geralmente o fazem novamente aos domingos, sem esse período de 72 horas.

“Não somos o Real Madrid, somos Barça e estamos orgulhosos de estar”, disse Hansi Flick na quarta -feira, quando ele foi interrogado pela posição do merengue, depois de mostrado, sim, sua repulsão pelo calendário criminal que foi imposto a sua equipe.

E é que o treinador do Barca não deu crédito a rejeitar o recurso apresentado por Barcelona para adiar essa partida contra osasuna a Maya que fará com que o filme como um todo lide com um calendário sufocante que testará a resistência física e de humor de um modelo que deve mostrar e demonstrar a qualidade de seu fundo de fechamento (a segunda unidade) para manter sua luta.

Liga, Campeões e Copa del Rey. O Barça, que já conquistou a Super Cup em janeiro, é uma das únicas quatro pistas européias que ainda aspira a celebrar o grande trigêmeo de títulos da temporada … embora, para isso, ele deve superar um teste de resistência nunca visto.

Os sete jogos

Parte de descanso

Casa 27 de março Barcelona vs Osasuna

65h e 15m 30 de março Barça vs Girona

75h e 15m 2 de abril Athletic vs Barça

69h e 30m 5 de abril Barça vs Betis

94h 9 abril Barça vs Borussia

70H 12 de abril LEGANS VS BARça

70h 15 abril Borussia vs Barça