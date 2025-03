Barcelona interpreta sua nona sinfonia na Laliga

Girona foi a nona vítima consecutiva do Barça em uma liga na qual ele monta sem freio e em um ano de 2025 em que ainda não conhece a derrota em uma partida oficial.

O Barcelona-Barcelona já alcançou sua nona vitória consecutiva em Laliga, uma sequência que não desfrutou de uma temporada desde 2016, quando, sob a direção de Luis Enrique, ele assinou com doze vitórias consecutivas que foram, no final, providencial para conquistar o título da liga nesse curso de 2015-16.

Isso custou a ele, sim, dobra a resistência de uma Girona defensiva ao Barça de Flick, que acabou vencendo por 4-1 depois de superar uma primeira parte desconfortável, tanto pelo excelente desempenho de Gazzaniga no objetivo quanto para a estranha determinação de arbitragem.

O treinador do líder continuou mexendo sua equipe inicial, dando descanso a Cubarsi, de Jong e Bucket desta vez e mantendo Raphinha no banco, que deixou a ala esquerda do órfã de ataque, onde o bom trabalho de Gerard Martín não esqueceu o vertigo de va Fermín, nunca indiscutível, mas quase sempre transcendente.

Lewandowski comemora com Fermín López. AP

Até o último suspiro do primeiro tempo, o Barça não foi avançado, graças a um balancim da Lamine Yamal que desviou com a mão Krejci, descartando o Gazzaniga até então perfeito e oferecendo uma pausa indiscutível para mexer. Ele podia, e teve que ter marcado o líder antes, mas esse objetivo, tão estranho quanto o primeiro tempo, significou um alívio e a suspeita de ter o jogo de caça.

Nada disso aconteceu. Apesar da saída enérgica do Barça, em sua primeira chegada com o perigo, ele marcou Girona. Um passe difícil de Araújo, uma perda de Lewandowski, o passe de armadura e o tiro cruzado de Danjuma causou o empate e o país entre os mais de 48 mil fãs que encheram as arquibancadas.

Mais festivo do que ocupado, os fãs recuperaram seu pulso quando Lewandowski foi a sua consulta com o gol, terminando uma bola que era impossível, mas deixou Fermín lá. E a partir daí, o sofrimento do líder, que era verdadeiro diante do crescimento de Girona, não parecia preocupação que um fã que repetiu a onda, gritou com o retorno da animação e mal atendeu ao perigo visitante … até explodir com o duplo do Polish, um 3-1 definitivo no destino do jogo, que foi redondo com o Fert.

HISTÓRICO

Já existem nove vitórias consecutivas na Laliga e vinte partidas oficiais vinculadas sem conhecer a derrota (17 vitórias e 3 empates). Desde a reunião de dezembro passado, venceu o Atlético em Montjuïc por 1-2, o Barça se rebelou.

À frente estão os doze vitórias para o tópico que alcançou o Barça de Luis Enrique entre janeiro e março de 2016 … apenas abaixo das 16 vitórias consecutivas que, na temporada 2010-11, transformaram o Barça de Guardiola no recorde absoluto da Laliga.

Daqui para pensar, sonhar e confiar na temporada com um poker de título pode não ser tão impossível. Sim, ousado, mas não impossível … embora, para isso, ele deva dar o primeiro passo e se qualificar, no Metropolitan, para a final da Copa.