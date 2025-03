Barcelona vs Girona: Alinhamentos, Dia da Liga

Após sua vitória contra osasuna na quinta -feira e sem 72 horas de descanso, enquanto o regulamento, o Barça recebe Girona para procurar continuar no topo.

BARCELONA – Gerard Martín, Eric García, Fermín López e Robert Lewandowski são as quatro novidades do filme do treinador alemão Hansi para o jogo de Laliga espanhol deste domingo, no Olimpic Lluís, Estadi entre Barcelona e Girona, com duas mudanças.

Martín, Eric, Fermín e Lewandowski começarão a começar por Alejandro Balde, Frenkie de Jong, o ferido Dani Olmo e Ferran Torres sobre a vitória de quinta-feira contra osasuna (3-0).

Pau Cubarsí, Frenkie de Jong e Raphinha repousa com o objetivo da reunião da semifinal da Cupie nesta quarta -feira contra o Atlético de Madri no Metropolitan.

Jogadores do Barcelona, ​​durante um treinamento. Javier Borrego / Afp7 via Getty Images

Na equipe de Míchel Sánchez Alejandro Francés e Yaser Asprilla retornam aos onze iniciais depois de várias semanas para cobrir as ausências devido à lesão de Iván Martín e Bojan Miovski, com relação ao empate com Valencia de antes do intervalo (1-1).

Girona procurará quebrar sua sequência de seis dias sem ganhar e revalidar a vitória da temporada passada em Barcelona (2-4).

Alinhamentos de Barcelona vs Girona

Barcelona: Szczesny; Kounde, Araújo, Íigigo Martínez, Martín; Eric García, Pedri, Gavi; Fermín, Lamina Yamal Y Lewandowski.

Girona: Gazzaniga; Arnau, Francés, Blind, Krejci, Miguel; Herrera, Arthur; Tsygankov, Asprilla; Y Danjuma.

Árbitro: Juan Pulido Santana.

Estadio: Lluis Companys Olympic.

Hora10:15 e | 8:15 México