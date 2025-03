Barcelona vs Osasuna: Alinhamentos da Laliga, Data 27

O duelo adiado de Barcelona e Osasuna pode tingir a Laliga de Barca ou empurrar a equipe Navarro e beneficiar o Real Madrid

Barcelona – Barcelona y Saúde Eles são atualizados em Laligaapós seu pedido de jogar em maio, o jogo suspenso pela morte do Dr. Miñarro foi rejeitado, uma festa que a equipe de Navarrese enfrenta com a esperança de dar um passo gigante na busca da salvação e do Barça para se catapultar na frente da classificação e reafirmar seu papel como favorito na corrida para o título.

Invicto neste 2025 e com uma série de sete vitórias consecutivas no campeonato da liga, o Barcelona do filme de Hansi tem antes Saúde A possibilidade de superar sua melhor marca sob as ordens do treinador alemão, que é precisamente aquelas sete vitórias com a qual o curso da liga já começou, uma sequência que, precisamente, quebrou em Pamplona, ​​quando caiu (4-2) pela mesma ostasuna que visita Montjuïc.

Lamine Yamal, jogador de Barcelona, ​​enfrenta osasuna Getty Images

Vincular essa oitava vitória na liga corresponderia a uma sequência que o Barça não alcançou desde meados de 2018-19, sob as ordens de Ernesto Valverde e quando ele venceu essas oito reuniões entre os dias 14 e 21. Esse curso, a equipe do Barca conquistou o título, apresentando-se como o melhor dos presságios.

Em torno do traje do filme, no entanto, lembra-se de que a última vez que ele teve que adiar um jogo, em 2021, o resultado foi sombrio, caindo em 29 de abril no Camp Nou por 1-2 contra Granada e deixou a equipe que levou Ronald Koeman a escapar de suas opções de título, adicionando apenas 8 dos últimos 18 pontos. Esse adiamento foi produzido pela participação do Barça na final da Copa, que venceu por 4 a 0 no Athletic Club.

O confronto desta quinta -feira também será marcado pelas queixas do Barça sobre a dureza do calendário que ele enfrentará até o final de abril, com a disputa de sete reuniões em vinte dias que podem levar até dez em trinta dias e que causaram a queixa amarga do treinador alemão.

Flick, queixoso em ter que jogar tão imediatamente após o intervalo das seleções, alertou que não terá Ronald Araújo ou Raphinha, recém -chegados da Sudamerica depois de brincar com o Uruguai e o Brasil, embora os Charrúa tenham entrado na ligação finalmente.

Alinhamentos de Barcelona vs Osasuna

FC Barcelona: Wojciech Szczesny, Eric García, Iñigo Martínez, Alejandro Balde, Koundé, Frenkie de Jong, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal Y Ferran Torres.

CA Health: Sergio Herrera, Herrando, Juan Cruz, Bretones, Iker Muñoz, Moncayola, Ibáñez, Raúl, Aivar, Areso e José Arnaiz.

ÁRBITRO: Mateo Busquets Ferrer.

Estadio: Estádio Olímpico da Companhia.

HORA: 16:00 ET / 13:00 PT / 14:00 MX