Barcelona vs Osasuna: Flick explode contra o calendário da Laliga

A obrigação de jogar nesta quinta -feira contra osasuna e enfrentar um calendário criminal causou uma reação explosiva do filme

Barcelona – Hansi Flick disse o suficiente. Com o melhor de seus sorrisos, mas uma força nunca vista em seu discurso, o treinador do Barcelona explodiu contra o calendário que sua equipe deve enfrentar até quinta -feira, recusando -se a explicar sua reação para saber a data imposta contra Saúde.

“É melhor não me lembrar porque não era muito bom”, disse Flick, no entanto, mais de uma crítica ” sistema“.

“É para todos, não apenas o Barça”, disse o treinador alemão, que não queria avaliar as ameaças do Real Madrid e se transferiu para as agências a necessidade de cuidar mais dos jogadores da Liga Espanhola.

“Não estou feliz com essa situação, mas é o que temos que enfrentar agora e não há desculpa”, Flick Limited, revelando que antes deste calendário infernal que está chegando para sua equipe (sete jogos em vinte dias), ele permanece apenas “para se preparar o melhor possível …

“Agora só penso nesta semana, não além de jogadores depois de jogar com a Espanha, a Holanda ou a França tiveram sua primeira sessão completa”, ele revelou, denunciando que isso “não é a melhor situação para eles, mas eles são profissionais” …

“A operação da Laliga? É complicada, difícil … Não direi mais, tudo bem”, disse o treinador alemão, queixoso sobre uma demanda que entende fora do lugar e pouco, ou nada, favorecida pelas propriedades oficiais. “Não é uma partida entre o Barça e o Madrid, trata -se de ajudar as equipes espanholas na Europa”, resumiu ele, já em um discurso abertamente crítico com o sistema.

“When we play away from home in LaLiga we always have to do it at nine o’clock at night with the damage to that that means,” Flick denounced and remembering that at that time they must play again in Leganés and aiming, after the press conference, in an informal talk with the journalists, which in Germany, for example, the teams that play European tournaments (beyond the Bayern who lived in the first person) Fridays to have more rest, a circunstância que o Barça não desfrutou ao longo do curso.

“É isso que foi decidido e não há mais. FIFA e UEFA devem colocar limites de descanso para os jogadores, mas agora não temos mais desculpa”, revelou ele, assumindo que sua equipe está “preparada” para enfrentar osasuna.

Aqueles que não tocarão serão Araújo (mesmo que ele não o tenha feito contra a Bolívia com sua seleção) ou Raphinha, anunciou Flick, argumentando que “ambos” vêm de uma viagem muito longa e sem tempo. Araújo, além disso, vem de uma lesão e precisa treinar. Vamos ver se jogam no domingo “. Se ele sugeriu que Lewandowski e Lamine Yamal tocassem, enquanto anunciou que o centro da defesa titular o compõe “Íñigo e èric. Cubarsí estará no banco e espero não ter que usá -lo porque, embora sua lesão não seja importante, precisa descansar”.

“Somos Barça, não o Real Madrid, e tenho orgulho de ser Barça”, ele cortou com um sorriso quando foi interrogado sobre as queixas e ameaças, do Real Madrid por não se apresentar para jogar, caso não tenha 72 horas de descanso, proclamando que uma vitória sobre osasuna “seria a resposta perfeita a essa situação”.