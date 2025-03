Big Law luta contra a retribuição de Trump

CNN

Nas últimas semanas, alguns dos escritórios de advocacia mais poderosos da América enfrentaram uma escolha definidora: faça um acordo com a Casa Branca ou se prepare para combater as restrições graves, o presidente Donald Trump colocou em empresas e advogados que ele se opõe politicamente.

Enfrentando sanções potencialmente arruinadas de Trump por causa do trabalho passado ou atual que ele se opõe, duas empresas de alto nível correm acordos com a Casa Branca, alimentando os medos em algumas partes da indústria de que a grande lei cederia às táticas de Trump, a melhorar como grandes empresas fizeram negócios por décadas em Washington.

Mas na manhã de sexta -feira, Jenner & Block e Wilmerhale, duas grandes empresas construíram contatos de litígios e Washington processaram o governo para desafiar as ordens executivas de Trump direcionadas a eles e seus clientes. As empresas acusaram o governo de usar ordens executivas inconstitucionais para punir ou relaxar a fala que não gosta.

O desenvolvimento foi uma mudança encorajadora para muitos advogados agitando para a indústria se levantar coesamente para o estado de direito. O poder de permanência da reação em Trump permanece incerto. Mesmo que as ordens de Trump sejam consideradas inconstitucionais, alguns advogados temem danos causados ​​por seus negócios, porque novos clientes podem evitar que as empresas com as quais Trump tenha rancor.

Embora algumas empresas menores tenham se manifestado contra as ordens do presidente, e mesmo entre os conservadores as ordens levantaram preocupações constitucionais, muitas grandes empresas ficaram em silêncio na esperança de evitar a ira de Trump.

Dois juízes separados, na sexta -feira, emitiram ordens temporárias bloqueando partes das ordens executivas de Trump contra o Jenner e as empresas de Wilmer, citando provavelmente violações de primeira emenda. Eles se juntam a um terceiro juiz que bloqueou uma ordem executiva anterior contra a empresa Perkins Coie, que está desafiando uma ordem semelhante a direcioná -la.

Trump deixou claro no idioma usado nos preâmbulos de suas ordens executivas de que ele está liquidando pontuações com oponentes políticos. Jenner e Wilmer têm conexões com o ex -conselheiro especial Robert Mueller, que liderou a investigação da Rússia sobre a campanha presidencial de Trump em 2016.

Refletindo a inquietação entre advogados democratas e republicanos, um importante advogado conservador, Paul Clement, respondeu poucas horas da ordem executiva de Trump contra Wilmerhale, com um processo de 63 páginas movido no tribunal federal em Washington na manhã de sexta-feira.

“Esse processo é absolutamente crítico para justificar a Primeira Emenda, nosso sistema adversário de justiça e o Estado de Direito”, disse Clement, que administra sua própria empresa de litígio, em comunicado após o registro do caso de Wilmer.

A empresa também recebeu garantias de que alguns de seus clientes maiores ficariam com a empresa se optar por lutar, disse outra fonte à CNN.

Muitas das empresas estavam se preparando há semanas sobre como responder às ordens executivas de Trump, discutindo com suas próprias parcerias e com líderes de outras empresas o que poderiam fazer. A decisão final sobre se processar dependia ou não em grande parte de como os clientes corporativos dos escritórios de advocacia podem responder, disse várias fontes familiarizadas com a indústria jurídica à CNN.

Até agora, Trump colocou restrições a cinco empresas: Perkins Coie; Jenner & Block; Covington & Burling; Paul, Weiss, Wharton, Rifkin & Garrison e Wilmerhale. Trump também assinou uma ordem ampla que buscava punir escritórios de advocacia de imigração e advogados de empresas que o governo considera como arquivamento de processos incômodos

Paul Weiss chegou a um acordo com Trump para rescindir a ordem contra a empresa. Outra empresa, Skadden Arps Slate, Meagher & Flom, chegou a um acordo na sexta -feira com a Casa Branca antes que pudesse ser alvo.

Desde que as ordens executivas começaram há um mês, muitas empresas tiveram uma enxurrada de ligações com consultores de negócios e seus clientes pelo melhor caminho a seguir e, à medida que a guerra de Trump com a indústria aumentou rapidamente, disseram as fontes.

“São apenas nove semanas” desde que Trump assumiu o cargo, disse um advogado. “Todo mundo sabia que ele iria fazer uma turnê de Vingança. Ninguém previu isso”, disse o advogado, acrescentando. “Quem sabe qual é o próximo passo”.

Wilmerhale já havia desenvolvido um plano para responder, disse uma pessoa familiarizada com a situação à CNN. A empresa estava em contato com o consultor jurídico da Casa Branca e com funcionários focados em políticas para tentar influenciar o governo de segmentá-lo, disse a fonte.

Wilmer sabia que poderia enfrentar restrições como as que foram ordenadas na noite de quinta -feira, impedindo as agências federais de deixar seus advogados em seus edifícios, impedindo a contratação de ex -alunos da empresa e potencialmente retaliando contra empresas com contratos governamentais que contrataram a empresa como consultor de defesa.

Outro ponto de inflamação foi Mueller, um ex -diretor do FBI e veterano de guerra, que é reverenciado em Wilmer. Os líderes da empresa testemunharam como Trump tentou minar o legado de um ex-parceiro de longa data respeitado em Paul, Weiss, Wharton, Rifkind & Garrison, quando fizerem um acordo com a Casa Branca, disseram fontes.

Trump anunciou esse acordo dizendo que o presidente de Paul Weiss “reconheceu a irregularidade” por seu ex -parceiro Mark Pomerantz, que deixou a empresa para trabalhar na investigação criminal do promotor público de Manhattan sobre Trump, mas o presidente da empresa, Brad Karp, não mencionou isso ao anunciar o acordo da empresa à sua parceria. Paul Weiss também explorou desafiando a ordem executiva de Trump no tribunal antes de fazer o acordo com a Casa Branca para se estabelecer, disse Karp.

“Mas ficou claro que, mesmo que tivéssemos sucesso em iniciar inicialmente a ordem executiva em litígios, isso não resolveria o problema fundamental, que foi que os clientes consideravam nossa empresa como sendo personala não grata com a administração”, escreveu Karp à parceria no domingo passado, de acordo com um email obtido pela CNN.

Antes de sexta -feira, grande parte do estabelecimento legal tinha medo de qual empresa poderia ser a próxima, com várias grandes empresas que não estão dispostas a se destacar ou no tribunal.

O Skadden ARPs, com sede em Nova York, concordou separadamente em fornecer US $ 100 milhões em trabalho legal pro bono, para adiar quaisquer restrições federais que a Casa Branca possa tentar colocar contra ele. O governo havia perguntado anteriormente com essa empresa e várias outras sobre práticas de diversidade por meio da Comissão Federal de Oportunidades de Emprego Igual.

“Este foi essencialmente um acordo”, disse Trump do Salão Oval na sexta -feira sobre Skadden. Trump disse no início desta semana que as empresas estavam se curvando para ele.

Em um comunicado na sexta -feira, o parceiro executivo de Skadden, Jeremy London, disse que a empresa agora “espera continuar nosso relacionamento produtivo com o presidente Trump e seu governo”.

Em um e -mail enviado em toda a empresa e revisado pela CNN, Londres reconheceu “esse desenvolvimento e outros eventos recentes foram extraordinariamente difíceis”. Ele disse que eles fizeram o acordo porque “quando se deparam com as alternativas, ficou claro que era o melhor caminho para proteger nossos clientes, nosso povo e nossa empresa”. Londres chamou de “resultado aceitável” para garantir que Skadden “prosperaria” no futuro, reconhecendo que nem todos concordariam.

Antes de Skadden fazer o acordo, um grupo de membros de ex -alunos de um programa que treina advogados de interesse público escreveu uma carta à liderança da empresa, exortando -lhes “a tomar todas as medidas para resistir a interferências ilegais com o Estado de Direito, para combater qualquer ação injusta que possa ser tomada pelo governo contra a empresa e falar publicamente sobre o papel crítico e não -parteno do partono.

Trabalhar com a administração não é o que outras empresas estão optando por fazer, especialmente porque várias grandes empresas já estão por trás de ações judiciais desafiando os esforços de Trump para reduzir os gastos federais e mudar a política social nos EUA.

Jenner, que atualmente está envolvido nos casos contra os cortes de pesquisa em saúde de Trump e reversão de projetos climáticos, teve discussões sérias com sua parceria – incluindo pelo menos uma reunião da empresa sobre o que fazer nos últimos dias, disse à CNN uma pessoa familiarizada com o processo da empresa.

A empresa também discutiu com seus clientes como responder, inclusive assumindo a posição pública de processar, acrescentou a pessoa.

Para alguns dos principais escritórios de advocacia, a parte mais preocupante da repressão da Casa Branca tem sido as investigações da EEOC e seu efeito nos clientes, o que levou várias empresas a chegar à Casa Branca que procurava encontrar uma acomodação, de acordo com as pessoas informadas sobre as discussões.

A investigação da EEOC aumenta a perspectiva de que as empresas tenham que entregar não apenas informações sobre seus associados e as práticas de contratação para novos advogados, mas potencialmente dados do cliente, que as empresas e clientes não querem que o governo tenha, de acordo com as fontes.

As pessoas informadas sobre o assunto dizem que a Casa Branca está encerrando seus esforços para emitir ordens executivas contra empresas, com um pequeno número ainda em andamento e que deve ser assinado pelo presidente nos próximos dias.

Muitos no setor jurídico ainda estão criticando duramente a disposição dos escritórios de advocacia de fazer concessões a Trump. E advogados proeminentes, procuradores -gerais do Estado Democrata, associações de advogados e até ex -alunos de algumas das empresas pediram ao setor jurídico que se enfrentasse contra as ordens.

“A única maneira por esse ataque aos próprios fundações de nosso sistema jurídico é revidar”, disse à CNN a advogada número 3 do Departamento de Justiça do Departamento de Justiça durante o governo de Biden, na sexta -feira. “Se as empresas quiserem ser confiáveis ​​para combater as maiores lutas, elas não devem ceder a ações governamentais flagrantemente inconstitucionais”.

De certa forma, dizem fontes jurídicas do setor, as abordagens de cada empresa estão alinhadas com o tipo de empresa primária realizada por cada parceria.

Por exemplo, Perkins Coie tem sido um inimigo público de Trump e foi o primeiro a ir ao tribunal contra o governo sobre uma das ordens executivas do escritório de advocacia.

E as restrições de Trump sobre a Jenner & Block, por exemplo, poderiam ter dizimado quase metade de seus negócios, devido à sua grande quantidade de trabalho para empreiteiros do governo. Wilmer Hale, da mesma forma, muitas vezes vence os negócios porque é uma das empresas mais bem conectadas entre os insiders de Washington, de ambos os partidos políticos.