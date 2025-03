Blog ao vivo do UFC México: Raul Rosas Jr. vs. Vince Morales

Este é o blog ao vivo do UFC México para Raul Rosas Jr. vs. Vince Morales, uma luta de gabarito de cartão principal no sábado na CDMX Arena, na Cidade do México.

Rosas virou a cabeça quando ele foi contratado para o UFC com apenas 18 anos após uma impressionante vitória na série de concorrentes. O lutador mais jovem da lista, Rosas provou que ele era mais do que apenas hype em sua estréia promocional, marcando uma vitória na primeira rodada sobre Jay Perrin. Um revés contra Christian Rodriguez veio em sua próxima luta, mas desde então, “El Niño Problema” marcou três vitórias consecutivas enquanto ele continua a se estabelecer como uma ameaça séria com 135 libras.

Anteriormente, um lutador do Bellator, Morales não conseguiu chegar ao UFC por meio de concorrentes em 2018, mas conseguiu entrar na promoção no final daquele ano, perdendo para Song Yadong em sua estréia. Morales foi 3-4 na promoção de lá e recebeu seus documentos de caminhada em 2022. Mas Morales se recolhiu, reunindo cinco vitórias fora do UFC para receber outro convite para o octógono no ano passado. Infelizmente, tem sido mais o mesmo para Morales, que está em uma sequência de duas lutas desde seu retorno ao octógono e agora enfrenta outra saída da promoção se ele perder no sábado.

Confira o blog ao vivo para Raul Rosas Jr. e Vince Morales abaixo.

