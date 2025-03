Blue Jays Fan Moons Camera no jogo de treinamento da primavera, é um vídeo

Reproduza o conteúdo do vídeo

Pode estar no treinamento da primavera da Major League Baseball na Flórida, mas a lua saiu cedo durante um jogo – porque um fã travesso puxou a calça e a câmera da câmera!

O Toronto Blue Jays estava enfrentando o Philadelphia Phillies na sexta -feira no TD Ballpark em Dunedin, FL … e, um fã, o prato parecia estar conversando com um amigo no telefone.