Bônus do UFC México: os recém -chegados David Martinez, Ateba Gautier ganham US $ 50k extras

O UFC México viu várias estrelas em ascensão concedidas por acabamentos emocionantes, incluindo os novatos do Octagon David Martinez e Ateba Gautier.

Quatro bônus de desempenho dos noturnos foram entregues no sábado no Arena CDMX na Cidade do México, com Martinez, Gautier, Edgar Presidez e Manuel Torres ganhando US $ 50.000 extras.

Para Martinez e Gautier, suas estreias no UFC não poderiam ter sido melhores. Ambos são contratações recentes de Dana WhiteSérie de candidatos E ambos entregaram nocautes de destaques.

Martinez deu a Saimon Oliveira um rude bem-vindo de volta à competição após um hiato de dois anos, precisando de um pouco menos de uma rodada para guardar Oliveira com greves. Gautier também encontrou seu final na primeira rodada quando fechou as preliminares de sábado com uma barragem brutal de nocaute contra José Daniel Medina.

Uma cadeira emocional ganhou dinheiro depois de precisar de apenas meia rodada para enviar CJ Vergara com um estrangulamento de traseiro hermético.

Torres não é estranho a bônus que venceu um por cada uma de suas vitórias no UFC até agora. Isso lhe dá quatro no total depois de deixar o veterano Slugger se afastou em menos de dois minutos.