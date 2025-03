Brandon Moreno Gunning para o 4º Alexandre Pantoja luta para manchar o UFC 320 no México: ‘Eu acho que é perfeito’

Brandon Moreno não conhece a magnitude de seu poder estrela, mas ele acredita que não há ninguém mais adequado para encabeçar o UFC 320 – a última edição do NOCHE UFC – quando a promoção terminou em Guadalajara, México, em 13 de setembro.

Após uma vitória por decisão unânime sobre Steve Erceg para encerrar o mais recente cartão do UFC México no sábado, Moreno não perdeu tempo voltando sua atenção para o futuro com a esperança de que ele possa conseguir outra rachadura no ouro para sua próxima luta. Pouco antes de sair para o evento principal, o UFC anunciou a notícia sobre o pay-per-view de setembro e parecia o destino que Moreno venceu e depois procure uma quarta luta contra o atual campeão dos pesos-moscas Alexandre Pantoja.

“Esse é o objetivo, com certeza em Guadalajara”, disse Moreno durante a conferência de imprensa pós-luta do UFC México. “Eu acho que é perfeito. Mesmo para o UFC, para a promoção. Se eles querem obter um evento de pay-per-view no NOCHE UFC em setembro em Guadalajara, acho que sou a escolha certa.”

É difícil argumentar contra a lógica de Moreno, pelo menos quando se trata de reservar uma grande atração local para o cartão que foi construído em torno do dia da independência do mexicano.

O único problema que Moreno pode enfrentar é convencer o UFC a dar a ele outra rachadura em Pantoja, considerando que ele já lutou e perdeu essa luta em três ocasiões diferentes no passado. Uma dessas perdas veio O lutador final O reality show, então não aparece em seu disco, mas Moreno ainda caiu para Pantoja em duas lutas subsequentes, que incluem a luta onde o brasileiro conquistou o título de 125 libras em 2023.

Ainda assim, Moreno conhece sua capacidade de atrair uma multidão e seu domínio contínuo na divisão de peso mosca deve pelo menos lhe render a considerar essa oportunidade.

“Sinto hoje que tenho argumentos suficientes para levantar minha mão e dizer que posso ser o principal evento do pay-per-view em Guadalajara em setembro”, disse Moreno.

“Vamos ver o que acontece. Eu vi [UFC Chief Business Officer] Caçador [Campbell] E ele parecia muito feliz com as pessoas, com a multidão. É isso, quem sabe o quanto eu movo a agulha? Talvez não muito. Pesos mosca, sempre com o mesmo problema, isso é loucura. Mas eu realmente acredito que toda vez que pulo no octógono, as pessoas ficam loucas. Isso é um fato. Vamos ver o que acontece. ”

O cartão do UFC no México de sábado apresentou uma multidão esgotada com 19.731 fãs presentes e o portão de maior bilheteria para um evento da noite de luta do UFC na história, com mais de US $ 2,53 milhões ganhos.

Esses tipos de fatores são um bom presságio para o pedido de Moreno de encabeçar o próximo principal cartão do UFC no México.

Quanto a Pantoja, ele ainda não foi contratado para sua próxima defesa do título, embora todos os sinais apontem para ele retornar mais cedo de setembro com os potenciais adversários Manel Kape e/ou Kai Kara-France esperando nas asas.

Resta ver o que acontece por Moreno, mas ele está feliz em servir enquanto sua próxima luta o colocará de volta no México novamente, especialmente depois que ele finalmente conseguiu sua primeira vitória lá depois de iniciar sua carreira no UFC com um recorde de 0-2-1 competindo na Cidade do México.

“Todas as vezes quando eu recebi uma perda [in Mexico City]Eu era como se não sei o que aconteceu aqui “, disse Moreno.” Estou fazendo todo o trabalho. Estou fazendo o trabalho e não estou obtendo o resultado que quero, mas não sei. Desta vez, tentei manter todos esses pensamentos fora da conversa e apenas chegar aqui, ficar muito claro e juntar todo o trabalho.

“Senti toda essa semana de luta como se tudo parecesse diferente. Eu tive a experiência. Eu tenho a energia e, no final, garantimos [the win]. Estou feliz. “