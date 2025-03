Brandon Moreno supere Steve Erceg, pede o local do Noche UFC depois de ganhar o evento principal do UFC México

Brandon Moreno finalmente conseguiu o trabalho em frente à sua multidão em casa, enquanto o ex -campeão dos pesos -moscas mostrou o Superior atingindo cinco rodadas para vencer Steve Erceg no evento principal do UFC no México de sábado.

Embora não tenha sido um desempenho totalmente desigual, a capacidade de Moreno de superar e superar Erceg deu a ele a vantagem nos scorecards, enquanto ele frustrou continuamente o australiano. Com a pressão depois de passar por 0-2-1 em suas três primeiras aparições na Cidade do México desde que ingressou na lista do UFC, Moreno deixou sem dúvida que merecia sair com a mão levantada desta vez.

Todos os scorecards finais leram 49-46, com Moreno recebendo a vitória por decisão unânime enquanto ele conquistou sua segunda vitória consecutiva após uma pausa prolongada após derrotas consecutivas. Com esta última vitória, Moreno já está pensando no que vem a seguir e o oponente não parece importar tanto quanto ganhar um lugar no cartão do UFC 320, que volta ao México para o próximo cartão do NOCHE UFC em 13 de setembro.

“Eu passei tanto por estar aqui. Sei o quão difícil é para muitos de vocês conseguirem um ingresso aqui. Isso é tudo para você”, gritou Moreno para o público.

“Caçador [Campbell]quem realmente sabe o que eu mereço? Não sei o que mereço. Mas eu realmente acredito que posso mover a agulha e vamos para o pay-per-view em Guadalajara. Vamos lá. Vamos fazer isso! ”

A luta não foi necessariamente o desempenho mais limpo de Moreno, mas ele ainda fez tudo o necessário para vencer, enquanto Erceg pode olhar para trás com alguns arrependimentos quando percebe que alguns erros o impediram de fazer o trabalho.

“Eu pensei que aterrissei muito bem, mas obviamente não foi suficiente”, disse Erceg. “Fui cinco rodadas, vou ficar melhorando. Vou voltar.”

No que foi quase exclusivamente um concurso impressionante por 25 minutos, Moreno estava claramente buscando o nocaute, embora tenha marcado com uma variedade de socos e combinações diferentes. Moreno marcou Erceg com força na rodada de abertura, mas o que o Challenger de título se recuperou bem para que ele pudesse continuar.

Enquanto ele estava dando mais socos do que estava fazendo, Erceg ainda estava pendurado com alguns socos retos e horários e os uppercuts, sempre que Moreno estava mergulhando nele. Erceg também estava procurando um chute reto no meio para manter Moreno à distância.

Moreno ficou em perseguição e constantemente parecia se conectar com socos de poder, mas ele não estava juntando muitas combinações. Ainda assim, Moreno jogou com tanta velocidade que Erceg estava lutando para ficar fora do caminho de seus maiores socos.

Erceg parecia ter uma conta em muita ofensa de Moreno, mas não conseguiu montar nenhum balcão para virar a mesa. Eventualmente, Moreno fechou a distância e procurou a queda enquanto continuava fazendo o suficiente para ficar à frente nos scorecards.

Com o tempo passando até a buzina final, Moreno continuou jogando um soco esquerdo e depois seguindo com a mesma direita que pagou dividendos por ele a noite toda. Mesmo quando ele não pousou com isso, o poder de Moreno claramente manteve Erceg em um pé de backfoot e não querendo arriscar muitas chances.

Moreno também cortou Erceg com um chute na cabeça tardia que colocou a multidão em pé, mas, finalmente, a luta parou quando os lutadores caíram no chão juntos. Ainda assim, a taxa de trabalho de Moreno foi implacável e Erceg lutou para acompanhá -lo e isso fez a diferença na decisão.

Como ex -campeão com uma enorme base de fãs no México, é fácil acreditar que o desejo de Moreno será concedido e ele receberá um lugar no UFC 320 em setembro. A única pergunta agora é quem Moreno enfrenta, embora não haja escassez de pesos de mosca disponíveis para o que deve ser um ponto de marquise em um cartão pay-per-view.