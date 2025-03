Brasil: Na sexta -feira, eles decidirão o futuro do Dorival, Fuentes

Na sexta -feira, em uma reunião, o futuro do treinador da equipe brasileira, disse Dorival Junior, disse Fuentes.

O Confederação de futebol brasileiro (CBF) discutirá o futuro do treinador da equipe nacional, Dorival Juniorem uma reunião realizada na sexta -feira, disseram fontes à ESPN Brasil.

A derrota do Brasil por 4-1 contra a Argentina, em duelo do Conmebol vínculo com a Copa do Mundo de 2026, causou uma reação imediata do presidente do Presidente do CBFEdnaldo Rodrigues.

Enquanto reuniões entre Dorival e o CBF TAs datas da FIFA são comuns, o péssimo desempenho em Buenos Aires levou Rodrigues a acelerar um encontro de face a face com a equipe técnica, De acordo com fontes próximas ao Dorival.

Segundo essas fontes, o treinador ainda não foi informado sobre seu futuro ou sua partida.

No CBF, vários nomes são considerados como possíveis substitutos. O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, que foi pretendido anteriormente por Brasiljuntamente com Filipe Luis del Flamengo e Jorge Jesús, atualmente à frente de Al Hilal, os principais candidatos são considerados, o Fuentes.

Dorival Ele assumiu o cargo em janeiro de 2024, substituindo Fernando Diniz após o começo ruim de Brasil na classificação da Copa do Mundo. No entanto, Dorivalque deixou São Paulo para assumir o cargo, teve dificuldade em revitalizar o Pentacampeón mundial.

Brasil Foi eliminado da Copa América no verão passado nas quartas de final contra o Uruguai. Após a derrota esmagadora na terça -feira contra seu arqui -rival argentino, Brasil Ocupa o quarto lugar na classificação sul -americana para a Copa do Mundo.

As seis melhores equipes se qualificarão automaticamente para a Copa do Mundo de 2026 organizada pelos Estados Unidos, Canadá e México.

“Sempre há muita pressão, mas nunca escolho minhas responsabilidades”, disse ele Dorival Em uma conferência de imprensa depois de perder com a Argentina. “Estou ciente do que essa derrota significa e de tudo o que está acontecendo.

“Acredito no meu trabalho, no desenvolvimento desse processo. É um processo complexo e difícil, mas não tenho dúvidas de que encontraremos uma saída”. “Em todos os meus anos no futebol, este é talvez o momento mais complicado para mim. Mas eu nunca desisti.”