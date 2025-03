Brian Lozano e Atlas concordam em desconectar o contrato

Brian Lozano teve um contrato, então subtraiu do torneio Clausura 2025. No entanto, este contrato não será cumprido, disseram fontes consultadas à ESPN.

Guadalajara – Atlas y Brian Lozano Eles chegaram a um acordo em março para culminar com o contrato que ambos tiveram. Isso ocorre, após a recuperação do jogador uruguaio que tem sido uma fratura no machucado do joelho direito há mais de um ano.

Brian Lozano Eu tinha um contrato para o que foi subtraído do torneio Fechando 2025. No entanto, este Contrato não será cumprido, fontes consultadas para ESPN. Lozano Ele estará livre com sua carta ao encerrar o contrato com a instituição vermelha e negra. O final do contrato será até 30 de junho deste ano. Atlas ofereceu ao jogador que comparecesse às instalações da equipe para continuar com a reabilitação de seu joelho.

O jogador de futebol de Charrúa foi ferido em 7 de outubro de 2023 durante o clássico Tapatío contra Chivas. Uma fratura de brutas no joelho direito o deixou fora de atividade. No primeiro diagnóstico médico, a recuperação foi de quatro meses para retornar à atividade no torneio seguinte. Esta previsão não acabou.

Em 2024 as complicações para Brian Lozano. A recuperação da fratura da rótula teve problemas para a cicatrização. Em duas ocasiões, ele teve infecções em sua articulação e que o gerou para inserir a sala de operações para impedir que ele se tornasse um problema que prejudicaria sua saúde. Isso, derivado do parafuso que foi colocado para poder dar estabilidade no joelho no processo de recuperação.

Lozano Ele não poderia ter um treinamento para os colegas de sua equipe com a primeira equipe de Atlas E a situação acabou atingindo o ponto de exercer o departamento do contrato do jogador. Sendo a melhor maneira para ambas as partes e continuar cada um com seus objetivos.

Brian Lozano jogou 30 jogos com Atlas entre Liga MX e concachampions. Tendo um recorde de 7 gols e 2 assistências. Incluindo uma meta contra a América no Clausura 2023 que foi nomeado para Prêmio Puskas FIFA. Sendo o primeiro jogador na história de Atlas Isso está neste top 10.