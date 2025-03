Brooke Hogan explode a mãe depois de chamar a família de ‘pior bagunça’

Brooke Hogan Saiu balançando em uma declaração própria depois de sua mãe, Linda HoganChamado de família de Hogan “A pior bagunça” E afirmou que Shi não tem idéia de por que sua filha ganhou falar com ela.

Brooke compartilhou um longo não No Instagram, na noite de quinta -feira, explicando que ela não teve contato com ela depois de ser “extremamente” verbal e abusar mentalmente, a procurou sua infância, que Shi se tornou às vezes se tornou física. Ela também o comportamento de sua mãe no vídeo que Shhe postou na quinta -feira é “suave” em comparação com o que ela testemunha pela “maior parte” de sua vida.



Explicando ainda mais sua frustração, a cantora e a atriz diz que pediu para “defender um mau comportamento ao público e o fez por amor” … apenas para saber que ela estava “desinformada, manipulada, manipulada e mentiu”.

Ela acrescenta: “Ainda até hoje, enfrento ridículo constante por essas más decisões de outras pessoas. Eu vi que outras pessoas se beneficiaram financeiramente do meu sofrimento e constrangimento causado por comportamento egoísta”.

Brooke continua perdoou sua família uma e outra vez por seu comportamento “desagradável”, que causa “massivos” sopra para sua vida pessoal e profissional … porque Shhe quer ver o bem em Hoode.

Ela observa: “Eu repeti minha mão para eles, apenas para que eles me puxem para a escuridão com eles. Definei limites que não se referenciam e, neste momento, não posso mais fazer”.

Estabelecendo o registro diretamente sobre sua decisão de ir sem contato com Herom e seu pai, Um bando de hoganPendência, Além de sua segunda e terceira esposas, Brooke confirma seu relacionamento com todas as partes não têm nada a ver um com o outro.

Ela esclarece: “Essa decisão foi baseada puramente é como eles têm um acordo comigo diretamente a vida toda”.

Além de transmitir sua roupa suja com Brooke … Linda quebrou em chorar na quinta -feira pelo casamento de Hered com Musica, dizendo que ainda “triste” com a divisão deles 20 anos depois. Ela também o chamou de “mentiroso completo” e “viciado em sexo”.