Cain Velasquez condenou a 5 anos de prisão depois de implorar sem-contestes em tentativa de assassinato

Cain Velasquez foi condenado a cinco anos de prisão na segunda-feira, depois de pedir não-contestado a uma variedade de acusações, incluindo tentativa de assassinato após sua prisão inicial em 2022, segundo vários relatórios.

A sentença termina um fim de uma saga de três anos depois que Velasquez foi atingido por inúmeras acusações, incluindo tentativa de assassinato premeditado, agressão criminal e acusações relacionadas a armas. Velasquez compareceu ao tribunal ao lado de sua família e seu advogado antes da sentença ser proferida pelo juiz Arthur Bocanegra.

Os promotores no caso estavam buscando 30 anos de prisão perpétua, enquanto os advogados de defesa de Velasquez procuravam liberdade condicional e tempo cumprido. No final, Velasquez recebe uma sentença de cinco anos atrás das grades.

Velasquez também recebe crédito pelo tempo já servido em três anos, o que obviamente diminui seu tempo de prisão e ele foi preso sob custódia após sua sentença.

A provação em torno do ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC começou quando ele foi preso pela primeira vez em fevereiro de 2022, depois de fazer uma perseguição de 11 quilômetros de alta velocidade perseguindo um carro contendo Harry Goularte, um homem acusado de molestar o filho do lutador em uma creche de propriedade de sua mãe. Goularte enfrenta acusações separadas por abuso sexual de crianças, mas após sua prisão, ele foi libertado sob fiança contra o conselho da promotoria.

Isso levou à perseguição de carros de alta velocidade, onde Velasquez disparou várias rodadas de uma pistola calibre .40 no veículo que contém Goularte, mas, finalmente, uma bala atingiu seu padrasto Paul Bender no braço. Como resultado, ele sofreu ferimentos não fatais.

Quando a perseguição do carro terminou, Velasquez foi preso sem incidentes pelo Departamento de Polícia de Morgan Hill e ele foi atingido por uma infinidade de acusações que o mantiveram atrás das grades pelos oito meses seguintes antes de receber fiança.

O procurador do distrito também afirmou que “uma busca no telefone do suspeito encontrou pesquisas por” caso de agressão sexual em que as vítimas da família revidam “e” casos de agressão sexual onde as vítimas familiares retaliam “.

Em um memorando apresentado antes da sentença, o vice -promotor Aaron French detalhou por que Velasquez deveria receber uma penalidade rígida por seus crimes.

“O crime do réu é grave”, escreveu French. “A justiça exige uma sentença que seja igualmente severa. Para responsabilizar o réu por suas ações imprudentes e perigosas e pelos ferimentos físicos e psicológicos duradouros que ele deixou sobre as vítimas e a comunidade, o tribunal deve impor uma sentença de 30 anos à prisão perpétua”.

Velasquez permaneceu sob fiança enquanto aguardava inicialmente o julgamento antes de fazer um acordo com o escritório do promotor público para se declarar sem contestação, o que levou a tentativa de tentativa de assassinato premeditado. Essa acusação poderia ter terminado com uma sentença de prisão perpétua por Velasquez se ele fosse considerado culpado.

Desde sua libertação, Velasquez voltou a treinar o MMA, além de fazer aparições como lutador profissional enquanto aguardava a data de sua sentença. Houve vários atrasos antes de Velasquez finalmente aparecer no tribunal na segunda -feira para ouvir seu castigo.

Após sua prisão inicial, vários membros da comunidade de MMA se manifestaram em apoio a Velasquez, incluindo seu amigo íntimo e o Hall da Fama do UFC, Daniel Cormier. A CEO da UFC, Dana White, até escreveu uma carta de apoio a Velasquez quando ele ainda estava atrás das grades depois que sua fiança foi inicialmente negada.

Agora, o ex -campeão dos pesos pesados ​​do UFC se prepara para ir para a prisão após sua sentença, embora seu tempo real seja que haja muito menos de cinco anos.