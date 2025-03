Cain Velasquez pediu desculpas por ações ‘imprudentes’ em declaração antes da sentença: ‘Eu realmente sinto muito’

Cain Velasquez assumiu a responsabilidade por suas ações enquanto fazia uma declaração no tribunal na segunda-feira antes de um juiz entregar a ele uma sentença de cinco anos de prisão depois de pedir não-contestado por tentativa de acusações de assassinato.

O ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC, que foi preso pela primeira vez em fevereiro de 2022, foi autorizado a falar no tribunal perante o juiz Arthur Bocanegra emitir sua sentença. Velasquez enfrentou inúmeras acusações criminais depois de fazer uma perseguição de 11 quilômetros de alta velocidade perseguindo um carro e disparando uma pistola contra um veículo que continha Harry Goularte, o homem acusado de molestar o filho jovem do lutador em uma creche de propriedade de sua mãe.

No final, o padrasto de Goularte, Paul Bender, foi atingido por uma bala, mas sofreu ferimentos não fatais antes de Velasquez ser preso sem incidentes. Dirigindo -se ao tribunal na segunda -feira, Velasquez pediu desculpas por suas ações.

“Eu realmente sinto muito”, disse Velasquez no tribunal, com vários relatórios. “Minhas ações eram imprudentes e extremamente perigosas. Estou com vergonha e lamento por como me manusei no dia do meu crime.

“De tudo isso, desejo cura segura para minha família e para os Goulartes, desejo cura segura e para a comunidade, desejo uma cura segura.”

Os promotores no caso estavam buscando uma sentença de 30 anos de prisão perpétua por Velasquez, enquanto seus advogados de defesa argumentaram pelo tempo atendido e liberdade condicional.

No final, Bocanegra ficou do lado de menos punição, observando que, tanto quanto Velasquez precisava pagar por seu crime, sua família também foi vitimada com o envolvimento de seu filho no suposto caso de abuso sexual de crianças.

Enquanto Velasquez foi condenado a cinco anos de prisão, ele também recebe crédito por 1.283 dias já cumpridos, o que conta seu tempo passado na prisão, bem como o tempo que passou em prisão domiciliar.

Espera -se que Velasquez sirva por menos de dois anos de prisão e talvez até menos, dependendo do crédito que ele possa receber por bom comportamento.

Velasquez, que foi ladeado por amigos e familiares no tribunal, foi permitido um momento com sua esposa e filhos antes de ser preso sob custódia para iniciar sua sentença.