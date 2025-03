Cain Velasquez revela emoções antes da sentença de segunda -feira: ‘Não podemos colocar a lei em nossas próprias mãos’

Quando Cain Velasquez é condenado no tribunal na segunda -feira, ele está preparado para o que aparecer.

O ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC se prometeu não-contestar no tribunal em abril passado, depois de enfrentar várias acusações, incluindo tentativa de assassinato premeditado, acusações de agressão criminal e outras acusações de armas relacionadas após sua prisão em 2022.

Durante todo o processo, Velasquez não falou em profundidade publicamente sobre a situação em que ele e a família esteve. Mas recentemente, ele se sentou para uma entrevista com o ex-companheiro de equipe Kyle Kingsbury, onde discutiu o que pôde.

“Pelo que posso dizer até onde eu, da maneira que lidei com as coisas, não era a maneira de fazê -lo”, disse Velasquez sobre O podcast Kyle Kingsbury. “Não podemos colocar a lei em nossas próprias mãos. …

“Eu já prometo [no-contest] Então eu vou receber uma sentença [on Monday]e eu sei o que fiz. Sei que o que fiz foi muito perigoso para outras pessoas – não apenas para as pessoas envolvidas, mas apenas para pessoas inocentes. Eu entendo o que fiz e estou disposto a fazer tudo o que tenho para pagar de volta.

“Então, o que quer que o Tribunal se sinta correto pelo que tenho que fazer, vou fazer isso com a cabeça erguida e ainda ser eu, e não jogar o jogo da culpa. Era eu que fiz isso e reagiu dessa maneira.”

Velasquez foi preso em fevereiro de 2022, quando ele fez uma perseguição de carros de alta velocidade de 11 quilômetros atrás de um veículo que continha Harry Goularte, um homem acusado de molestar seu filho em uma creche de propriedade de sua mãe. O garoto de 42 anos disparou várias rodadas de uma pistola calibre .40 no veículo, mas acabou atingindo o padrasto de Goularte, Paul Bender, no braço. Como resultado, ele sofreu ferimentos não fatais.

Apesar do trauma que ele e sua família continuam passando, Velasquez diz que perdoou Goularte e espera que eles também possam se recuperar.

“Novamente, para mim, não posso ficar preso em nenhum lugar”, explicou Velasquez. “Mesmo com essa família, com o que eles fizeram, não posso ter ódio assim por eles, porque há coisas para as quais tenho que seguir em frente e dar amor aos meus filhos e dar amor às pessoas por perto … tipo, eu tenho que compartilhar isso com todo mundo. Portanto, não posso dar ódio a eles.

“Desejo -lhes curar da melhor maneira, seja o que for. Como, eu desejo que, para eles, eu entendo que todos tenham traumas também. Não é certo espalhá -lo. … Estou feliz que eles tenham parado porque não conseguem mais praticar, tanto quanto a uma creche.

“Com o meu tempo, eu os perdoei e tudo mais, e sei que meus filhos são ótimos. … Meu filho é incrível, ele é uma das crianças mais fortes e engraçadas que eu conheço. Ele é meu melhor amigo, estou orgulhoso dele, de quem ele é, eu não sou tão feliz. Ensinando você, você está me ensinando.

Independentemente do resultado da sentença de segunda -feira, Velasquez espera que a lição que o público possa aprender com a situação seja uma comunicação aberta e honesta com pais e filhos, e estar ciente de que essas coisas acontecem no mundo – e isso pode acontecer com qualquer pessoa.

“O que eu fiz não foi correto, eu entendo isso”, disse Velasquez. “Eu paguei e vou pagar o que mais, tanto quanto o que tenho que fazer para pagar tudo isso de volta. Acho que não posso pagar isso de volta, mas sempre posso aprender com meus erros e ajudar os outros.

“São apenas informações que você nunca conhece ninguém. Confie em seus filhos, tenha essa comunicação aberta com seus filhos.