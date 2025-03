Ao longo dos anos, as fotos do 57º aniversário

Celine DionEstá comemorando mais um ano ao redor do sol … e, temos as melhores fotos dela dela, sua vida incrível para comemorar o marco!

A cantora e compositora Turnten 57 é domingo … e ela teve fotos fantásticas suficientes para preencher vários álbuns-para que ela seus primeiros dias no show business ou levados em Paris para as Olimpíadas no verão passado.

Confira esta foto da velha escola com Celine em um conjunto total dos anos 80 … leggings, jaqueta jeans e cabelos crescentes capturando totalmente a sensação da década.

Dion lançou seu primeiro álbum em 1981 … uma entrada francesa que ela lançou no título do Canadá “La Voix du Bon Dieu”. Ela fez menos na década – e, várias delas manchetes no número 1 em Quebec.

Nos anos 90, Celine começou na América … indo platina em 1990 com seu álbum “Unison” e dupla platina com seu álbum homônimo em 1992.

Ela ainda tinha tomada para tirar fotos bobas como essa – onde está a pretensão para falar em uma banana – mesmo enquanto “meu coração vai para Wir Go Is” do filme “Titanic” Titanic “marcou seus múltiplos Grammys e um Oscar perto do final do milênio.

Dion se apresentou bem no século XXI … No entanto, os Shi tiveram um momento difícil nos últimos anos, lidando com a síndrome da pessoa rígida (SPS) – uma condição neurológica rara que Drastilly reduziu sua mobilidade.

Ela não faz uma turnê há vários anos … mas Shi está fungo mais em Las Vegas – participando de jogos de hóquei e levando Adele às lágrimas ao participar de sua residência. Ela até fez a longa viagem a Paris para cantar na cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2024.