Chael Sonnen acha que Alex Pereira não deve recair Ankalaev Magomed: ‘Realmente não era excessivamente competitivo’

Chael Sonnen acha que Alex Pereira está cometendo um erro.

No início deste mês, Pereira perdeu seu título de peso pesado leve para Magomed Ankalaev no evento principal do UFC 313. Antes do evento, a conversa em torno de Pereira se concentrou em “Poatan”, possivelmente subindo para o peso pesado para perseguir um terceiro título do UFC, mas após a perda, todos os sinais apontam para uma revanche imediata e Ankalaev. E Sonnen acha que não é uma boa ideia.

“Sou um grande fã de Alex Pereira, em um nível pessoal, mas também seu trabalho dentro da gaiola”, disse Sonnen à Rádio de envio. “Eu tenho que dizer -lhe, não há nada nessa primeira luta, seja doenças, lesões ou uma combinação de ambos, não havia nada sobre a primeira luta que levaria um analista razoável a acreditar que você terá um resultado diferente na segunda luta. …

“Essa primeira luta foi de quatro a uma. Foram quatro rodadas para uma. Realmente não era excessivamente competitivo. Havia alguns [good] Coisas feitas por Pereira, como parar as quedas. Não sabíamos que ele tinha essa habilidade. Era um ritmo bastante lento e não havia muito feito. Estou apenas sugerindo que não havia nada que vimos, mesmo em um ritmo lento, mesmo em uma noite de ação ou falta de ação, não há nada em que acreditar que rodadas seis, sete, oito, nove e 10 sejam diferentes.

“O que quer que Pereira deveria ter aprendido nessa experiência profissional, por que não acreditaríamos que uma quantidade igual seria aprendida por Ankalaev? O que quer que devemos acreditar que Pereira ganhou para fazer um trabalho melhor na próxima vez, por que não acreditamos que Ankalaev também [learned]? Ankalaev é aquele que teve suas quedas recheadas. Então, em teoria, ele é quem sentiria e sabia onde estão os ajustes para tirar o grandalhão. E uma vez que ele o coloca no chão, não consigo imaginar que é onde os juízes vão ver [Pereira’s] caminho.”

Para Pereira, a revanche não se trata apenas de recuperar a perda, mas também de corrigir o errado. Recentemente, Poatan revelou que lidou com uma série de questões antes da luta e considerou a retirada do evento antes de ver as coisas. Parece que Pereira acredita que terá mais sucesso e dará uma exibição melhor com melhor preparação para a revanche. Mas para Sonnen, isso está sentindo falta da floresta para as árvores. A maior oportunidade para Pereira não é Ankalaev, ainda está no peso pesado.

“Acho que é uma surpresa e acho que é um risco”, disse Sonnen sobre a revanche. “A maneira como conseguimos Pereira a 205 quilos é contrária ao que as pessoas se lembram. A mente das pessoas deu um truque nelas. As pessoas acreditam que Pereira chegou a 205 porque ele limpou 185. Isso não é preciso. Ele foi derrotado. E quando foi derrotado aos 185 anos, não tem mais o cinto, ele não tem mais o cinto, que não tem mais, ele não tem mais, a cabeça da divisão.

“Então, se quiséssemos levá -lo ao peso pesado, não foi derrotando Ankalaev, limpando o 205. Seria que ele venceu o que fizemos. Nossa oportunidade de esbarrar nele para poder assumir o vencedor de um jones e o que se aproximar, o que está por muito tempo, que não foi feito, o que está por muito tempo. Nada embaraçoso nisso.

Espera -se que Pereira e Ankalaev revancam ainda este ano, com os dois homens sugerindo que agosto é uma boa linha do tempo para sua segunda batalha.