Chael Sonnen afirma que o UFC tem um acordo verbal entre Jon Jones e Tom Aspinall

Chael Sonnen afirma que Jon Jones vs. Tom Aspinall é quase um acordo feito.

Por mais de um ano, uma das maiores histórias do MMA é a luta potencial entre o campeão dos pesos pesados ​​do UFC, Jon Jones, e o campeão interino dos pesos pesados ​​Tom Aspinall e se isso acontecerá. Bem, de acordo com o Hall da Fama do UFC Chael Sonnen, não é mais uma questão de se, mas quando.

“Alex Pereira foi um dos homens mais interessantes que temos em nosso esporte, porque ele seria usado como peão no quadro de xadrez para reunir Aspinall vs. Jones”, disse Sonnen à Rádio de envio recentemente. “Se Jon Jones continuasse aguardando, essa oportunidade seria apenas para Alex Pereira. Pereira vs. Aspinall é um prêmio infernal de consolação se você não puder obter Jones vs. Aspinall. …

“Eles fizeram um acordo com Jon Jones e Aspinall, pelo menos verbalmente, na noite anterior – isso está dentro da informação, você não terá ouvido essa história em nenhum outro lugar – eles fizeram um acordo verbalmente na noite anterior a Pereira vs. Ankalaev”.

As reivindicações de Sonnen parecem apoiar comentários recentes da CEO da UFC, Dana White, que disse recentemente à TNT Sports que a luta é “apenas uma questão de quando agora, assinando e fazia”, ​​bem como comentários de Aspinall que ele está “muito otimista” sobre o confronto. Mas, apesar de todo esse otimismo, nada se tornou oficial ainda, talvez porque, como o boato tem, Jones quer seis meses para se preparar para a luta. Ou, de acordo com Sonnen, Jones simplesmente se apoiou em um canto.

“Vou lhe dizer uma coisa: Jon Jones quer seis meses, não acredito que Jon tenha que dizer quando ele disse”, disse Sonnen. “Acho que Jon nunca sabia que essa seria uma declaração que ele poderia fazer que ficaria por três semanas e todo mundo estaria quilocando isso de um lado para o outro. Eu não acho que ele realmente quis dizer isso.

“Eu sei que quando Jon se sentou à mesa e a primeira vez que ele falou sobre Tom Aspinall, ele disse: ‘Eu preciso de US $ 30 milhões’, ele não quis dizer isso. Eles eram apenas palavras e então acabaram se mantendo. … Ele realmente não quis dizer isso. Ele não quis dizer que ele precisa de seis meses, mas agora eles o colocaram na posição em que quase exigiram que ele tenha seis meses porque está tão grande.

“One thing about it though, go get your money. The money doesn’t change. Get it as quick as you can and get done. The only thing that putting six months between Jon and Tom will do — and I don’t know who wins between those boys. There’s a reason they walk out there and do the actual fight. Nothing will change though. If they fight tonight, if they fight in Madison Square Garden in November, if they fight in the street in a month, if they fight in six days, six weeks, six months, or six years, whoever é melhor vencer.

No início deste ano, Dana White sugeriu que a luta pudesse ocorrer neste verão, o que não se encaixaria com a demanda de seis meses de Jones. No entanto, como Sonnen aponta, se tudo isso for verdade, isso se alinharia bem para Jones fazer mais uma viagem à Big Apple quando o UFC fizer sua peregrinação anual lá neste outono.

“Sim, sim”, disse Sonnen quando perguntado se ele acredita que a luta acontecerá este ano. “Vou prever em novembro, Nova York. A propósito, isso não é uma informação interna. Só sei em novembro que eles estão jogando em Nova York; em dezembro, eles estão jogando em Las Vegas. Isso é uma luta enorme. Talvez você o leve para a capital da luta do mundo. Talvez tenhamos que você o leve.”