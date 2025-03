Charles Oliveira pede a revanche do Islã Makhachev no UFC 317: ‘Esta é a luta que todo mundo quer ver’

Charles Oliveira e Ilia Topuria voltaram e voltaram através de entrevistas e postagens de mídia social no fim de semana, e “Do Bronx” deixou claro o que ele quer a seguir.

O ex -campeão leve do UFC postou um vídeo em sua página do Instagram, pedindo aos funcionários do UFC Dana White, Sean Shelby e Hunter Campbell para ligar para ele e fazer o acordo para uma revanche com o Islã Makhachev.

“Quero lutar na semana de luta internacional”, disse Oliveira, referindo-se ao UFC 317, um programa de pay-per-view planejado para 28 de junho em Las Vegas. “Makhachev também quer. Dana, Sean Shelby, Hunter, vamos fazer isso acontecer. Eu realmente quero essa luta. Estou indo atrás deste cinto. Quero me tornar campeão novamente, você sabe? Vou escrever essa história mais uma vez.

Oliveira perdeu por submissão a Makhachev em outubro de 2022, quando colidiram para o cinto vago, e desde 2-1 ele se depara com uma decisão estreita de Arman Tsarukyan ensanduichamente entre vitórias vencedoras de bônus sobre Beneil Dariush e Micheal Chandler. Makhachev venceu quatro seguidas desde que sufocou Oliveira, derrotando Alexander Volkanovski (duas vezes), Dustin Poirier e substituição de notícias tardias, Renato Moicano.

“Makhachev está dizendo que quer essa luta, e definitivamente será uma grande guerra”, disse Oliveira. ““[International] Semana de luta, é essa a luta que você deseja? Essa é a luta que você terá. Dana, UFC, Sean, Hunter, vamos fazer isso acontecer. Liga para mim.”

“Do Bronx” contemplou uma revanche com Max Holloway para o cinto BMF como um plano de backup, caso ele não tenha recebido a revanche de Makhachev em junho e não parecia interessado em receber Topuria na divisão. Topuria reagiu a Oliveira dizendo que não seria “uma grande luta”, atacando o brasileiro nas mídias sociais.

Charles, é melhor se você ficar quieto. Você tem 10 perdas: 5 por nocaute, 4 por envio e 1 por decisão. Você é o candidato, enquanto eu sou o campeão, o pai de toda a divisão. Não vim aqui para perguntar nada. Aqui, eu sou o responsável. – Ilia topuria (@topuriailia) 22 de março de 2025

“O UFC e o MMA têm muitos caras que falam demais.” Oliveira disse no vídeo. “Eu posso falar sobre a história do UFC. Vou completar 15 anos aqui. Registro de bônus, de envios. Um cara que quebra recordes? Sou eu.”