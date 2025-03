Chivas vs Cruz Azul: retorno amargo do rebanho ao estádio Jalisco

Depois de pouco mais de 18 meses, Chivas retornou ao Jalisco Stadium para tocar em casa, mas o resultado põe em risco suas aspirações em Liguilla

Guadalajara – Chivas Ele não podia tirar proveito do fato de que poderia ter fãs em sua casa no campo e caiu na quadra de Estádio Jalisco 0-1 ante Cruz Azul. Os problemas na logística e a sequência negativa que Cruz Azul terminou, deixaram as histórias do jogo 13.

Chivas retornou ao Jalisco Stadium para tocar em casa, mas o resultado colocou em risco suas aspirações em Liguilla. Imag7

Chivas, local no Jalisco depois de um ano e meio

Na sexta -feira, a permissão foi concedida Chivas jogar em casa no Jalisco Stadium, Depois de veto ao estádio Akron. Guadalajara era novamente local em sua antiga casa, depois de um ano e meio. Em 28 de outubro de 2023, foi a última vez que Chivas era local no Jalisco Stadium e caiu 0-4 com o Tigres. Esta noite, antes Cruz Azul, Eles não conseguiram aproveitar a localidade e perderam pela diferença mínima.

Jalisco Stadium Court em más condições

Com a mudança do último momento para o Estádio Jaliscoo Tribunal Monumental da Estrada da Independência não estava nas condições ideais. No fim de semana passado, foi usado para um evento de motocicleta e BMX, por isso foi diminuído. Com traços de pneus e várias áreas queimadas, ele teve que ser usado para a reunião do dia 13.

O pobre estado do tribunal acusou uma fatura e, no minuto 87, Omar Campos teve um problema quando seu joelho e tornozelo estavam na ponta direita da área quando ele varre.

Cruz Azul venceu novamente na Casa Chivas

Visitar a ‘Pearl of the West’ não é uma coisa simples para Cruz Azul E hoje à noite eles terminaram uma série importante sem vencer no território de Tapatío.

A máquina não superou como visitante para Chivas Do torneio dos Guardiões de 2020, essa partida foi realizada no Akron Stadium. Além disso, o Celestial não venceu no Jalisco Stadium Grass desde 2019, quando jogou Atlas.

O problema de trânsito em torno de Chivas vs Cruz Azul

A área de Estádio Jalisco Em Guadalajara, sempre foi caracterizado por ser caótico na época, há um jogo com boa assistência pública, como a noite do duelo entre Chivas vs Cruz Azul.

O problema adicional foi o concerto que estava sendo desenvolvido ao mesmo tempo em frente ao Estádio Jalisco. No Bullring de Nuevo Progreso, Alejandro Fernández encantou os fãs Tapatíos e causou uma saturação de pessoas. Aproximadamente 70 mil pessoas se concentram em um raio de um quilômetro, desabou a estrada da Independence e as áreas circundantes do recinto.

Cruz Azul e Vicente Sánchez chegam com grande entusiasmo para enfrentar a América

Na próxima semana, a série começará entre Cruz Azul E America na Copa da Concacaf Champions. Vicente Sánchez vê com bons olhos a trilogia que está chegando do jovem clássico: “É uma grande oportunidade, gera muita ilusão, com muita fome de enfrentar um rival tão histórico quanto o clube América, então há uma grande rivalidade entre essas duas equipes, e é uma boa época para implementar uma autoridade e o poder do Party”, disse que o Fester.

Gerardo Espinoza admite falta de força de Javier Hernández

O técnico do ChivasGerardo Espinoza não ficou feliz após sua primeira derrota na Liga MX. O estrategista falou sobre a falta de força que o atacante Javier Hernández tinha e as duas mãos à mão que não podiam terminar. “Javier tem uma ótima carreira, ele é um artilheiro e simplesmente não está em uma sequência neste momento. Importante que ele tenha oportunidades, ou seja, eles geraram muito bem, eram oportunidades claras, é simplesmente uma questão de manter a serenidade e continuar trabalhando nessas circunstâncias”, argumentou o treinador mexicano.