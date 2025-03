Chivas vs Cruz Azul: VETO permanece para o Akron Stadium

O apelo que Chivas fez na comissão disciplinar na semana passada não prosseguiu e com isso, o Akron Stadium não terá um hobby para o duelo contra Cruz Azul

Ele Estádio Akron não terá público para a festa Chivas vs. Cruz Azul correspondente ao dia 13 da Clausura 2025. O apelo que do rebanho da Comissão Disciplinar na semana passada não prosseguiu e com isso, a propriedade não terá público.

Chivas Ele recebeu uma sanção da Comissão Disciplinar há duas semanas, depois das altercações entre fãs e jogadores do América No final do jogo do 12º dia do clássico Tapatío.

Uma garrafa de vidro foi jogada das arquibancadas para o campo, explodiu no chão que lidera os camarins e acabou prejudicando a defesa Kevin no exterior.

O Akron Stadium não terá fãs para o jogo de Chivas vs Cruz Azul. IMAGO 7

Dias depois, a Comissão anunciou o veto a Akron para este duelo de 13.

“A Comissão Disciplinar informa que ele sancionará com um veto de uma partida ao estádio Akron, por reincidência em relação ao comportamento impróprio de seus fãs, pois após o jogo do 11º dia da Clausura 2025, entre o Wh, que o Whwound Club e o Club America, uma garrafa foi lançada para o pitch, que causou um pitch, o que foi lançado.

O antecedente de Chivas Ele foi muito recente com o veto de seu estádio. Na partida de reprodução na última temporada, houve agressão de visitantes e resultou em sanção para a primeira comparação de Clausura 2025. No entanto, no entanto, no entanto, Guadalajara Ele protestou e só foi sancionado com 25 % para poder brincar com a maior parte de seu público no dia 1 contra Santos Laguna.