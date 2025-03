Ciara empolgou depois de Russell Wilson sinais com gigantes

Russell Wilson Está levando seus talentos para os gigantes de Nova York … e sua esposa, Ciaracertamente está no conselho com a mudança do Pittsburgh – dando ao seu grande selo de aprovação é a mídia social.

Depois de passar uma temporada com o Steelers … o Pro Bowler de 10 vezes assinou um contrato de um ano no valor de US $ 10,5 milhões com o Giants é terça-feira, onde ele potencialmente será o quarterback titular da equipe.

Wilson expressou sua emoção ao chamar MetLife Stadium de sua nova casa … como é o mesmo lugar, ele ganhou o Super Bowl XLVIII com o Seattle Seahaws.

Ciara também compartilhou sua alegria é sua história no Instagram com o popular Jay-Z dando Alicia Keys Música, “Empire State of Mind”.

“Estado de espírito de Nova York!” Ciara recebeu de Russ. “Minha inspiração mais alta @dangerusswilson.”

O Wilson News fez com que os fãs de futebol revisassem seu alter ego icônico/Cringe “Sr. Unliiiiiiiiiimided” Online … uma piada longa, mas o QB de 36 anos de idade estará disposto a provar que ele ainda tem Get Got Got Got Got na Big in the Big Apple.



Reproduza o conteúdo do vídeo





2018 X / @dangerusswilson

Ciara Haser apoia os cuidados da NFL de Russell desde que eles se tornaram um casal em 2015 … dizendo em uma entrevista que ele sempre faz faz fazer faz fazer tempo para uma noite de encontro, mesmo com sua agenda lotada.

“Sinto, como os sentimentos iniciais de toda vez, ficando fofo para ele e ele sai parece fofo e sexy”, ela diz no programa da Apple Music “Over It Radio” no início deste ano.

“Mas isso é divertido. Isso nos ajuda a manter as coisas frescas”.



Reproduza o conteúdo do vídeo





Wilson não foi o único QB que os Giants assinaram esta offseaon — Jameis Winston Concordou com um contrato de dois anos e Tommy DeVito Também assinou um contrato de um ano para ficar em Nova York.