Como um aplicativo desconhecido para Trump balançou sua semana

CNN

–



Quando os consultores do presidente Donald Trump nesta semana assumiram a tarefa invejável de informar -lhe um jornalista que ele detesta foi inadvertidamente adicionado a um bate -papo em grupo discutindo os planos de ataque secreto, um detalhe importante exigia uma explicação adicional.

Antes de segunda -feira, Trump disse que nunca tinha ouvido falar de sinal, o aplicativo de bate -papo criptografado, onde seu consultor de segurança nacional, secretário de defesa, vice -presidente, chefe de gabinete e outros estavam se comunicando sobre os próximos ataques contra o Iêmen.

Com Trump apenas um convertido recente para mensagens de texto, uma pessoa familiar disse que precisava de um assessor para explicar o que, exatamente, sua equipe estava utilizando para transmitir detalhes sensíveis sobre o tempo e os alvos do ataque planejado aos rebeldes houthi.

Nos comentários ao longo da semana, Trump parecia obter uma compreensão mais firme do aplicativo que havia lançado um novo escândalo de Washington.

Assim, ele também parecia formar uma opinião mais forte de quem era o culpado. “Disseram -me que era Mike”, disse Trump, referindo -se ao consultor de segurança nacional Mike Waltz, que o jornalista do Atlântico disse que o adicionou ao bate -papo.

O episódio inteiro frustrou Trump, de acordo com pessoas familiarizadas com seus pontos de vista, em parte porque ele acha que isso marcou o que ele vê como um forte começo de seu segundo mandato. Falando no início desta semana, ele o considerou a primeira “falha” real de sua segunda administração.

Seu aborrecimento com o assunto foi agravado porque ele é rancor contra o jornalista no centro de tudo, o editor-chefe do Atlântico, Jeffrey Goldberg.

E, como ele absorveu exatamente o que era o aplicativo de sinal, ele lamentou um mundo onde os segredos do governo podem ser facilmente explorados em um telefone celular, sugerindo que pode não ser a idéia mais sábia, mesmo enquanto tentava subestimar as consequências.

“Se dependesse de mim, todo mundo estaria sentado em uma sala juntos. A sala teria paredes sólidas de chumbo e um teto de chumbo e uma pista de chumbo. Mas, você sabe, a vida nem sempre deixa você fazer isso”, disse Trump na terça -feira.

Posteriormente, Trump disse em particular a seus principais funcionários que as orientações de como eles usam o sinal – que um funcionário da Casa Branca disse à CNN que o presidente não tinha em seu telefone – deveria ser revisado, um processo que deve ocorrer nas próximas semanas.

Trump fez um esforço conjunto para conter seu aborrecimento em público nesta semana e decidiu desde o início que demitir alguém sobre o assunto só daria uma vitória aos seus rivais e à mídia, disseram as pessoas. Nenhuma de sua equipe se ofereceu para renunciar.

Ainda assim, até o presidente manifestou alguma exasperação sobre como o incidente se desenrolou, que ele sentiu refletido mal em seu governo. À medida que a semana avançava, ele elegeu em várias ocasiões para abordar o assunto a repórteres depois que os assessores lutaram para estabelecer uma explicação coerente para o que aconteceu.

Na terça -feira, ele sugeriu que um “funcionário de nível inferior” poderia ter corrigido Goldberg. “Às vezes, as pessoas são viciadas e você não sabe que elas são viciadas”, disse ele, de ombros como um snafu técnico diário.

“Não sei nada sobre sinal”, ele fez questão de explicar. “Eu não estava envolvido nisso.”

Na quarta-feira, ele se afastou do “funcionário de baixo nível” sem nome e estava conversando abertamente sobre Waltz, que assumiu a responsabilidade na noite anterior.

“Foi Mike, eu acho. Eu não sei”, disse Trump, novamente tentando se distanciar de todo o caso.

Depois que seus assessores passaram os dias anteriores defendendo o uso do sinal como um método “aprovado” para comunicar informações confidenciais, Trump sugeriu que eles pudessem repensar.

“Pode ser uma plataforma defeituosa”, disse ele, “e teremos que descobrir isso”.

Trump e sua equipe confiaram em um manual testado de negar qualquer irregularidade grave, ao mesmo tempo em que desvia a culpa de Goldberg – e a mídia em geral por cobrir a história.

“É tudo uma caça às bruxas”, disse Trump no Salão Oval na quarta-feira, usando o mesmo rótulo que ele aplicou a todo tipo de histórias críticas sobre ele ao longo de muitos anos.

No entanto, para todas as suas demissões do incidente, ele não soou tão otimista quanto alguns de seus principais funcionários sobre como tudo aconteceu.

“Alguém no meu grupo estragou tudo ou é um sinal ruim”, disse ele ao podcast “Vince” em uma aparição matinal na quarta -feira, ainda aparentemente um pouco nebulosa nas especificidades do aplicativo.

Alguns outros funcionários incluídos no bate -papo também não pareciam totalmente convencidos de que o assunto era algo para subestimar.

“Alguém cometeu um grande erro e acrescentou um jornalista. Nada contra jornalistas, mas você não deveria estar nessa coisa”, disse o secretário de Estado Marco Rubio, que estava viajando na Jamaica enquanto o escândalo se desenrolava em casa.

Rubio não participou substancialmente no bate -papo, embora ele não parecesse expressar objeções em tempo real às informações que estavam sendo compartilhadas, de acordo com capturas de tela publicadas no Atlântico.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, também estava na cadeia, mas nunca pesou.

“Uma das poucas vantagens de ser uma das pessoas mais velhas no gabinete é que eu ainda gosto de pegar o telefone e ligar para as pessoas”, disse ele na Fox News, um grande sorriso no rosto.

O vice -presidente JD Vance, que escreveu no bate -papo que estava preocupado com os planos de greve em parte porque “não tinha certeza de que o presidente esteja ciente de como isso é inconsistente com sua mensagem na Europa agora”, sugeriu sexta -feira que os bate -papos simplesmente revelaram que a equipe de Trump estava tentando resolver suas mensagens.

“O que esse vazamento revelou, eu acho, foi uma comunicação privada entre os conselheiros seniores do presidente sobre a melhor forma de preparar o povo americano para o que todos pensávamos que teríamos que fazer”, disse ele durante uma visita à Groenlândia.

Mesmo antes de aceitar a responsabilidade, a maior parte do apontamento dos dedos dentro da Casa Branca foi direcionada para a valsa, que as capturas de tela de bate-papo indicam adicionar Goldberg ao grupo. Waltz foi um dos primeiros a informar o presidente do incidente na segunda -feira, informou a CNN anteriormente.

No entanto, a Waltz também não foi totalmente divulgada em público sobre como, precisamente, aconteceu, sugerindo em uma entrevista que Goldberg pode ter sido “sugado” de alguma forma para a conversa.

O Conselho de Segurança Nacional, o Gabinete do Conselho da Casa Branca e Elon Musk – o bilionário fundador da Tesla encarregado de reformar o governo federal – estavam investigando o assunto.

Na sexta -feira, os resultados de sua investigação não haviam sido anunciados, mas Vance disse que uma atualização deveria estar chegando “em breve”.

Aparentemente, menos preocupante a Trump foi o papel do secretário de Defesa Pete Hegseth, que incluiu o envio de uma sequência minuciosa a minuto do ataque ao bate-papo antes de acontecer, que muitos especialistas em segurança nacional e autoridades de defesa disseram que teriam sido altamente classificados.

“Como você traz a Hegseth para isso? Ele não teve nada a ver com isso”, disse Trump quando questionado sobre o papel de seu chefe do Pentágono.

‘Alguém tem que descer para isso’



Dentro e fora de Washington, os aliados de Trump não ficaram impressionados com as tentativas da Casa Branca de subestimar o incidente.

“Espero que alguém seja o dono do fato de haver um grande erro e pedir desculpas e diga que isso nunca mais acontecerá. Espero que alguém diria isso. É isso que os adultos fazem, os adultos responsáveis ​​fazem”, disse o senador Kevin Cramer, republicano de Dakota do Norte no Comitê de Serviços Armados do Senado, na terça -feira.

Dave Portnoy, o fundador da Barstool Sports que votou em Trump, foi mais franco.

“Alguém tem que ir para isso”, disse ele em um “discurso discreto” auto-descrito publicado on-line.

Na manhã de quinta -feira, o presidente republicano do Comitê de Serviços Armados do Senado e os principais democratas solicitaram formalmente uma investigação e avaliação pelo inspetor -geral interino do Pentágono sobre o incidente.

Waltz, que desistiu de um assento na Florida House para assumir o papel da Casa Branca, mantém a confiança de Trump, disse o presidente. No entanto, a corrida mais próxima do que o esperado para substituí-lo no Congresso-onde o Partido Republicano já tem uma maioria precariamente estreita-gerou frustrações na Casa Branca e levou a uma intervenção da equipe de Trump.

Um dos principais conselheiros de Trump entrou em contato diretamente com o senador estadual Randy Fine, o republicano correndo para substituir Waltz, por uma mensagem que ele precisava para colocar sua casa em ordem e entrar nas ondas de rádio, disse uma fonte da Casa Branca à CNN.

Semanas depois, os republicanos estão se preparando para um resultado mais próximo do que o esperado na terça-feira, no 6º Distrito Congressional Vermelho da Flórida, onde seu candidato foi significativamente ultrapassado e corre o risco de ficar muito aquém da apresentação do presidente em novembro no distrito.

Refletindo essa preocupação, Trump convocou um par de tele-ralos na noite de quinta-feira para dar um impulso para multa-e ressaltar as apostas.

“Todo o país está realmente assistindo este”, disse ele no tele-rally. “É muito grande.”