Conor McGregor passou na luta de retorno para se concentrar na corrida presidencial da Irlanda: ‘Estou feliz com o que fiz’

O mais recente atraso de retorno de Conor McGregor foi o seu próprio.

Está se fechando em quatro anos desde que os fãs de luta pela última vez viram McGregor competir em um palco esportivo de combate, com seu passeio mais recente no UFC 264 em julho de 2021 terminando com uma perna quebrada e uma segunda derrota para rivalizar com Dustin Poirier. Avanço rápido de agora, e McGregor ainda está esperando para reservar sua próxima luta, enquanto também faz malabarismos com suas responsabilidades como proprietário da BKFC e, aparentemente, um candidato presidencial iniciante em sua Irlanda natal.

Após o evento BKFC 70 de quinta -feira, na Flórida, McGregor conversou com a mídia e abordou sua situação de contrato no UFC e quando ele poderia lutar novamente.

“Como eu disse, tenho duas brigas no contrato. Estou em negociações”, disse McGregor. “Na semana passada, algo aconteceu comigo. Fui à Casa Branca e meu país está no meu – meu coração sangra para o meu país agora. Então, há muitas coisas acontecendo em casa.

“Estou feliz com o que fiz. Há algo mais para mim que está no meu intestino agora e é para onde estou indo, então veremos. A grandeza não se apressar. No livro.

McGregor não esclareceu qual organização supostamente se ofereceu para que ele lutasse na ilha de Alcatraz, a casa da infame penitenciária federal de Alcatraz que fechou em 1963 e depois se tornou uma atração turística de São Francisco.

Em relação à sua visita à Casa Branca, “The Notorious” ganhou manchetes em 17 de março, quando ele viajou para os Estados Unidos para uma reunião com o presidente Donald Trump. McGregor freqüentemente elogiou Trump e, nessa viagem, teve a chance de dizer a ele: “Sua ética de trabalho é inspiradora”. A medida estava alinhada com as atuais aspirações políticas de McGregor, ao anunciar mais tarde seus planos de concorrer à Presidente da Irlanda, um papel principalmente cerimonial no país natal de McGregor (o Taoiseach ou o primeiro -ministro serve como chefe de governo da Irlanda).

Nos últimos meses, McGregor usou seu amplo alcance nas mídias sociais para criticar o governo irlandês, particularmente suas políticas atuais de imigração. Embora ele tenha expressado o desejo de fazer mudanças em seu país de origem, ele também admite que há razões de exibição para querer ganhar a presidência.

“E agora entrando no octógono, o notório presidente da Irlanda, Conor McGregor”, disse McGregor quando perguntado se ele lutará e servirá no cargo ao mesmo tempo. “F*cking certo, eu vou, é claro, você está louco? Isso é parte de por que eu quero fazer isso. Ser anunciado como presidente da Irlanda te brigando. Imagine isso. Com certeza, inferno sim.”

Ainda não se sabe se McGregor enviou a papelada para uma corrida presidencial oficial. Embora ele continue sendo uma das figuras mais conhecidas dos esportes de combate, uma carreira política pode ser complicada por suas muitas transgressões públicas. Recentemente, ele foi considerado responsável por agressão sexual em um processo civil relacionado a um incidente que ocorreu em Dublin em dezembro de 2018 e atualmente está lidando com outro processo civil relacionado a uma suposta agressão sexual de 2023 em Miami.

Quanto a quem McGregor poderia lutar, caso ele retornasse à competição, a estrela do BKFC e o fundador do boxe Dirty Mike Perry foi mencionado na conferência de imprensa de quinta -feira, e McGregor é passível de um confronto com “Platinum”, dada a sua história.

“A platina está fazendo a coisinha com as grandes luvas macias, não sei o que está fazendo”, disse McGregor. “Como é chamado, as coisas sujas? Tudo bem, ele deveria voltar para casa. Mike deveria voltar para casa. Ele ainda mostra amor ao jogo e sempre teremos amor por Mike Perry, com certeza. Eu e Mike seria uma ótima luta, com certeza, 100 %.”