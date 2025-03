Conselho Superior do Ministério Público promove 7ª Reunião Ordinária

Os procuradores de Justiça que integram o Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL) realizaram, nesta quinta-feira (27), a 7ª Reunião Ordinária do órgão, oportunidade em que diversas pautas foram levadas a conhecimento e alguns procedimentos foram deliberados.

Na oportunidade, que foi conduzida pelo procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, como parte das deliberações, a promotora de Justiça Jheise de Fátima Lima da Gama foi removida, pelo critério de merecimento, para a Promotoria de Justiça de Boca da Mata, que é de 1ª entrância. Atualmente, ela é titular da Promotoria de Justiça de Quebrangulo.

O Conselho Superior também deliberou, por unanimidade, aprovar a promoção pelo critério de antiguidade do promotor de Justiça João de Sá Bonfim Filho, da Promotoria de Justiça de São Sebastião, de 1ª entrância, para a 4ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios, de 2ª entrância.