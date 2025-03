Construções no litoral norte: MPAL, Ademi e Sinduscon dialogam sobre Recomendação enviada à Prefeitura

O Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL), por meio da 66ª Promotoria de Justiça da Capital, se reuniu, nesta terça-feira (25), com representantes da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Alagoas (Ademi-AL) e do Sindicato da Indústria da Construção do Estado de Alagoas (Sinduscon) para dialogar sobre a Recomendação nº 10/66ªPJMPAL, enviada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb) acerca da construção de edifícios verticais no litoral norte de Maceió.

O encontro foi uma solicitação da Ademi. Na oportunidade, o promotor de Justiça Jorge Dórea, titular da 66ª PJC, enfatizou a abertura do diálogo com o segmento e fez uma exposição dos motivos e justificativas que ensejaram a Recomendação.

Os representantes da Ademi e do Sinduscon, por sua vez, colocaram suas ponderações sobre a Recomendação e de que modo ela pode afetar o setor da construção civil e da comercialização de unidades habitacionais. “Fizemos nossas ponderações e apresentamos nossa preocupação com o que pode ocorrer”, afirmou o presidente da Ademi, Osman Ramires.

O promotor Jorge Dórea esclareceu que o Município de Maceió, por meio da Semurb, não se manifestou se vai ou não acolher os pedidos da Recomendação, visto que o prazo para essa resposta ainda está em andamento.

“Vamos aguardar a Semurb nos responder se acata ou não a Recomendação e somente depois é que vamos analisar quais providências poderão ser adotadas, levando em conta todos os aspectos e todas as questões até agora colocadas”, explicou.