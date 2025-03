Copa do Mundo 2026: Como são os qualificadores e quem classificam?

A data da FIFA de março deixou as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026, revisamos o novo formato e como vão os qualificadores.

Eles estão faltando 444 dias Para começar o 2026 Copa do Mundoque será mantido em Estados Unidos, México y Canadá. A inauguração do Partido Mundial de Futebol Máximo será realizado no Estádio Azteca em 11 de junho e o Seleção nacional mexicana Ele será responsável por jogar o primeiro jogo da competição.

Com um formato renovado, o Mundo 2026 Promete ser espetacular ser a primeira feira que terá 48 seleções, para que os fãs possam desfrutar de mais de 100 jogos.

Como o novo formato funcionará? Como é classificado? Como estão os qualificadores? Quem já está classificado?

A Copa do Mundo de 2026 levará de 11 de junho a 19 de julho. AP Photo/Manu Fernandez

Quando começa e quantas partidas a Copa do Mundo de 2026 terão?

O Copa do Mundo Começará em 11 de junho de 2026, com sua partida inaugural no Estádio Azteca, e o novo campeão será conhecido em 19 de julho.

No total, 104 jogos serão disputados, 40 a mais do que na última edição do torneio de FIFAesse novo esquema estabelece que os finalistas devem ter jogado 8 jogos.

Como está o novo formato?

As 48 seleções participantes serão divididas em 12 grupos de 4 cada, classificando as duas primeiras de cada seção com os 8 melhores terços para a décima sexta fase final, onde começam os duelos de eliminação direta.

Quais são as cidades que abrigam os jogos?

Atlanta, Boston

Cidade do México

Dallas

Filadélfia

Guadalajara

Houston

Kansas City

São Francisco

Los Angeles

Miami

Monterrey

Nova Iorque

Nova Jersey

Seattle

Toronto

Vancouver

Quais são os estádios da Copa do Mundo de 2026?

Quantos lugares cada confederação tem?

AFC (Ásia): oito lugares diretos + um para a peça mundial

CAF (África): nove lugares diretos + um para a peça mundial

CONCACAF (América do Norte, América Central e Caribe): Seis Lugares Diretos (três anfitriões e três classificados nos qualificadores) + 2 para a peça

Conmebol (América do Sul): seis lugares diretos + 1 para a peça mundial

OFC (Oceania): um lugar direto + 1 mundo repetido

Uefa (Europa): 16 lugares diretos

Quais seleções já classificaram?

Como estão os qualificadores da CONCACAF da Copa do Mundo de 2026?

Além dos já classificados (Estados Unidos, Canadá e México) a Confederação terá mais três lugares diretos e dois para a Repetição Intercontinental. Atualmente, os qualificadores do CONCACAF Eles estão na segunda rodada e as 28 melhores nações classificadas, juntamente com os dois vencedores da Ronda 1, foram divididas em seis grupos de cinco equipes.

As equipes se enfrentam uma vez. Os seis vencedores do grupo e os seis corredores -UPs avançarão para a 3ª rodada. Esta etapa é disputada em dois blocos: o primeiro foi realizado em junho de 2024 e o segundo será realizado em junho de 2025. As 12 equipes restantes serão divididas em três grupos de quatro equipes. Os vencedores do grupo serão classificados para Copa do Mundo enquanto os dois corredores -up com o melhor desempenho participarão dos repelidos intercontinentais. Esta fase será disputada em setembro, outubro e novembro de 2025.

Veja aqui a tabela completa dos qualificadores da CONCACAF

Como estão os qualificadores no Conmebol?

A América do Sul foi a primeira confederação a iniciar a fase de classificação, em setembro de 2023. O formato é o habitual: tudo contra todas as duas rodadas. Ele terminará em novembro de 2025 e distribuirá seis lugares diretos e uma repetição intercontinental. Durante o encontro da FIFA, a Argentina, campeã mundial atual, disse um local na Copa do Mundo, graças a uma combinação de resultados, que incluiu o esmagador triunfo do Albiceleste sobre o Brasil.

Veja aqui a tabela Compelta da classificação do Conmebol

Calendário de Conmebol na data da FIFA de março

Como são as qualificadoras da CAF (África)?

Las Qualificadores de CAFum dos mais difíceis do mundo, começou em novembro de 2023. O continente africano terá nove cotas diretas e uma para repetições intercontinentais. As 53 equipes são distribuídas em oito grupos de seis nações e um grupo de quatro. O primeiro lugar de cada grupo é classificado para Copa do Mundo. Este estágio terminará em outubro de 2025.

*O Congo foi suspenso pela FIFA em 6 de fevereiro devido à integração do governo, para pescar que na época ele havia perdido os três grupos da fase de grupos.

As segundas melhores equipes entrarão na rodada de referência (duas semifinais e uma final) para decidir qual seleção será destinada à Intercontinental Repenkage. Este estágio será reproduzido em novembro de 2025.

Veja aqui a tabela completa das qualificadoras da CAF

Como estão os qualificadores da AFC (Ásia)

A Ásia tem a rota mais complicada para a Copa do Mundo, que inclui uma fase dupla de grupos para definir os oito classificados diretos de MANEA.

Após as duas primeiras rodadas, a classificação do AFC Ele começou a terceira rodada com 18 nações divididas em três grupos de seis equipes. Esta rodada das eliminatórias asiáticas começou em setembro de 2024 e será executada até junho de 2025. Os vencedores e os corredores do grupo ocuparão os seis primeiros lugares no 2026 Copa do Mundo Enquanto as seis nações que terminam em terceiro e quarto lugar serão divididas em dois grupos de três, eles jogarão entre si uma vez, ou seja, dois jogos, em terreno neutro em outubro de 2025 e os vencedores do grupo obterão os dois últimos lugares automáticos para o Mundo E os perdedores disputarão um empate duplo em novembro de 2025 para ganhar um lugar em repelir intercontinental.

Durante a data da FIFA de março de 2025, Japão Tornou -se a primeira seleção, atrás da sede, para classificar o 2026 Copa do Mundo. Na terça -feira, 25 de março, Irã Ele conseguiu sua classificação.

Como são as qualificadoras (Oceania)?

Pela primeira vez, você terá pelo menos um classificado direto graças ao aumento dos participantes. A estrada da Copa do Mundo começou em setembro de 2024 e também terá um representante na repenção intercontinental.

Durante a data da FIFA de março de 2025, Nova Zelândia tornou -se a segunda seleção, atrás Japão e a sede dos países, para classificar o torneio. Por sua parte, Nova Caledônia Ele deve estar preparado para a reação internacional que será disputada em março de 2026 e na qual cinco seleções no total: 1 de Afríca, 1 da Ásia, 2 da CONCACAF e 1 da América do Sul participarão.

Quando são os qualificadores da UEFA (Europa)?

Uefa começou o caminho para o Copa do Mundo No dia 21 de março, com a maioria das equipes, que não estão na FSE final da Liga das Nações, jogando seus primeiros jogos.

Terá 16 lugares para a Copa do Mundo Estados Unidos, Canadá y México E o formato será com 12 grupos de quatro ou cinco equipes, que jogarão partidas de ida e volta. Os vencedores de cada grupo serão classificados diretamente para a Copa do Mundo. O processo de fase do grupo será concluído em novembro de 2025.

Os últimos quatro lugares da UEFA serão concluídos através de uma rodada de playoffs, que será disputada em março de 2026. Esta rodada envolverá 16 seleções (os melhores 12 segundos da fase de grupos e as quatro melhores equipes classificadas da liga das nações que não foram encerradas nas duas principais classificações da Copa do Mundo. Isso criará quatro rotas, cada uma com quatro equipes com uma semifinal.

Veja aqui a mesa completa dos qualificadores da UEFA.

Com informações de Dale Johnson