Copa do Mundo do Clube: FMF defenderá os três lugares no México

Mikel Arriola, um comissário interino do FMF, disse que se León não mantiver seu lugar, eles procurarão que o substituto seja da MX League

México.- The Federação de futebol mexicano defenderá os três lugares que correspondem ao futebol mexicano, se León não manter seu lugar no Copa do Mundo de Clube 2025.

“Tecnicamente, nós pressionaremos isso. A Comissão Disciplinar do FIFA É o que tem os poderes de definir cotas e as cotas de cada liga; Nós, é claro, defenderemos nossos três espaços ”, disse ele Mikel Arrioladetentor do Federação de futebol mexicano (Fmf) Na chegada à capital do país, dos Estados Unidos.

“Estamos muito atentos. É um processo legal que terá que ser apoiado da liga e Federación. Haverá um desafio. Estaremos atentos e esperamos ”, acrescentou Mikel Arriola.

Mikel Arriola participou da mídia no AICM. ESPN

Disse Mikel Arriola que o Fmf está em comunicação permanente com o clube León E “Como essa decisão foi conhecida, tive contato com o grupo Pachuca, mas parece -me que temos que ser muito cautelosos e esperar um processo entre todas as partes, neste caso entre um clube e a FIFA: estaremos pendentes”.

O processo Javier Aguirre envia sinais positivos

Em torno do título alcançado pelo Seleção nacional mexicanao primeiro da nova era do treinador Javier ‘Vasco’ Aguirre, o líder comentou que é devido ao grande trabalho dos jogadores e da equipe técnica.

“Estamos muito felizes porque trouxemos um copo como a Liga das Nações. Isso se deve diretamente ao excelente trabalho dos jogadores e da equipe técnica, e sou muito grato a eles. Além disso, às quase 70 mil pessoas que devolveram o estádio em Los Angeles para nos apoiar, agradecemos muito”.

Então ele disse que o processo de Javier Aguirre “está enviando sinais muito positivos. Tem um grupo onde há estabilidade, grande profissionalismo com a presença de Rafael Márquez. Os jogadores estão absolutamente comprometidos e passam por um ótimo momento. O que resta como federação é aproveitar o momento e apoiar tudo”.