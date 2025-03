Copa do Mundo do Clube: Por que a América e o FC tocavam um lugar?

Na esperança de definir o futuro do leão, a FIFA considera um duelo entre a América e o TheFC para dar o último ingresso para a Copa do Mundo do Clube.

A opção que América y LAFTC contestar o lugar que, por enquanto, León perdido para ele Copa do Mundo do Clubeé real, como relatado ontem ESPN E mais tarde o FIFA Ele emitiu uma declaração sobre isso, explicando por que escolher esses dois clubes.

“A FIFA confirma que está considerando uma festa lúdica entre o LAFTC e o Club América para o direito de participar do FIFA 2025 Club World Cupsubstituindo Al Clube León Após a decisão do Comitê de Apelação da FIFA. Ele LAFTC participaria como corredor -up, atrás Clube Leónna Liga dos Campeões da CONCACAF 2023, após o que o Clube León Ele se qualificou. Ele Club América Participaria como a melhor equipe classificada no ranking das confederações do Copa do Mundo do Clube da FIFApelo qual a classificação também é determinada. O vencedor da reeca classificaria, a menos que os procedimentos legais governem o contrário. Mais detalhes serão fornecidos no devido tempo ”, diz o texto enviado para ESPN.

América e LAFC se enfrentariam novamente, agora para uma passagem para a Copa do Mundo do Clube. Imag7

FIFA Eu teria outras opções para escolher o equipamento substituto. Você pode simplesmente optar pelo LAFTCcorredor -up da competição que ganhou o Club León, Esse é o Liga dos Campeões da CONCACAF 2023. Como alternativa, o FIFA Eu poderia usar a melhor equipe classificada do CONCACAF Isso ainda não está no torneio, isto é, o Club América.

Há um precedente para esta última abordagem, dado que a classificação da UEFA foi a rota pela qual a Red Bull Salzburg alcançou o Copa do Mundo do Clubedesde que o Real Madrid ganhou dois dos títulos anteriores da Liga dos Campeões da UEFA.

O clube de León foi eliminado da Copa do Mundo do Clube em 23 de março, quando o FIFA Ele decidiu que sua inclusão violaria as regras da competição, impedindo dois clubes com o mesmo proprietário de participar do torneio. Ele León É de propriedade do grupo Pachuca, também proprietário de Los Tuzos, outro clube do Liga MX.

“De acordo com o artigo 10, parágrafo quatro, dos regulamentos do FIFA 2025 Club World Cupo FIFA determinou que o Clube León será eliminado da competição, e o clube que será admitido como substituto será anunciado em tempo hábil “, disse o FIFA Em comunicado.

Os planos de empate seriam lançados se o León perde seu apelo perante a Tribunal de Arbitragem Esportiva (TAS) para ser reincorporado a Copa do Mundo do Clube. O TAS anunciou uma audiência em 23 de abril em Madri, Espanha, para que ambos León como o Liga Esportiva Alajuense de Costa Rica apresentar seus argumentos. A equipe da América Central fez uma queixa aos TAs, alegando que a participação do León Ele violou o regulamento da FIFA e argumentando que, em vez disso, eles deveriam receber um lugar no torneio.

Agora, os dois clubes têm até 2 de abril para reunir documentação legal antes de apresentar seus argumentos no dia 23. Um substituto não será anunciado até que haja um veredicto.

Fontes relataram a ESPN que o FIFA Ele decidiu dar uma chance a ambas as equipes e optou por uma única parte, com data e sede para determinar, desde que o apelo de León Não prospere.

Representantes de América e LAFC sem comentários

Quando perguntado sobre a classificação do torneio, o treinador do Club America, André JardineEle confirmou que a equipe deve conquistar seu lugar na quadra.

“León Eu deveria ir para Copa do Mundo do Clube. Desculpe pela instituição e eu gostaria de encontrar uma solução para ir “, disse Jardine.” É verdade que eles ainda não ganharam o Copa dos Campeões da CONCACAF, Esse é um sonho para nós e um objetivo muito claro. Lideramos a maioria dos torneios mexicanos e a classificação do CONCACAFque é um dos critérios. Se eles me perguntarem se eu quero ir para Copa do Mundo do ClubeClaro que é verdade, mas eu gostaria de ir para Copa do Mundo do Clube alcançá -lo na quadra. É nisso que estamos trabalhando. ”

Ele Copa do Mundo do Clubecom 32 equipes, começará em 14 de junho e a final será realizada no East Rutherford Metlife Stadium, Nova Jersey, em 13 de julho.

TAS confirma o público de León para lutar pela Copa do Mundo do Clube

Ele Tribunal de Arbitragem de Esportes (Que) confirmou um público Para 23 de abril em Madri, Espanha, que servirá para definir o destino do conflito em que o alajuense da Costa Rica participa, León y Pachuca da liga MX e a FIFA, por definir o Última equipe que classifica o Copa do Mundo de Clube 2025.

Alajuense da Costa Rica denunciou que Grupo Pachuca Foi contra a regulamentação de Copa do Mundo do Clube Por ter duas equipes do mesmo proprietário na competição, uma alegação que aceitou o Que e defina um público para resolver o problema.

A nomeação pode ser a chave para o Leónque já foi desqualificado de Copa do Mundo do Clube Pelo próprio FIFA, pois, em caso de fracasso a seu favor, eu poderia lutar para competir no torneio que será disputado no verão.

America empolgado, mas sem notícias oficiais

Através de uma declaração, América Ele anunciou sua posição sobre a possibilidade de lutar por um lugar no Copa do Mundo do Clube:

“Em relação a relatórios recentes na imprensa, em torno de um possível jogo entre o América E alguma outra equipe, para definir quem poderia ir para Copa do Mundo do Clubeé relatado:

“Ele América Não foi formalmente notificado pela FIFA, ou alguma outra autoridade esportiva, sobre uma possível participação no Copa do Mundo do Clube.

“Se houver alguma informação relevante, seremos os primeiros a divulgar a opinião pública.

“A equipe está concentrada e trabalhando para procurar o título na Copa da Concacaf Campeões e no torneio Clausura 2025 da Liga MX”.