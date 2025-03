Copa do Mundo do Clube: Quanto os clubes mexicanos receberão para participar?

As equipes também receberão ganho para cada jogo que vence na fase de grupos e, se vencer o torneio, poderiam receber US $ 125 milhões.

O campeão de Copa do Mundo de Clube 2025 Isso será disputado nos Estados Unidos entre 15 de junho e 13 de julho, poderá cobrar um total de US $ 125 milhões, de acordo com a distribuição de prêmios aprovados pela FIFA e anunciada na quarta -feira.

Para a participação, os clubes europeus receberão entre 12,81 e 38,19 milhões de dólares, de acordo com uma classificação baseada em critérios esportivos e comerciais que não especificaram a agência mundial máxima. Os participantes do antigo continente são Real Madrid, Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester City, Bayern de Munique, PSG, Borussia Dortmund, Inter Milan, Porto, Benfica, Juventus y Salzburgo.

Sul -americanos (Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo, River Plate y Boca Juniors) 15,21 milhões, aqueles pertencentes a Concacaf (Monterrey, Seattle Sounders, Inter Miami, Pachuca e uma equipe a ser definida após a sanção de León), África (Al-Ahly, Wydad Casablanca, Esperance da Tunísia y Mamelodi Sundowns) y Ásia (Al-Hilal, Urawa, al-Ain y Ulsan) 9,55 milhões e o de Oceânia (Cidade de Auckland) 3,58.

Rayados é uma das equipes da MX League que participará da Copa do Mundo de Clubes de 2025. Efe

O elenco de desempenho esportivo é o mesmo para todos os participantes. A vitória na fase do grupo será paga por dois milhões de dólares e o empate para um. Por estar na rodada de 16, será recebido 7,5 milhões de dólares, para as quartas de final de 13.125 milhões de dólares, para as quartas de final de 21 milhões de dólares, o corredor -up cobrará 30 milhões de dólares e o campeão de 40 milhões de dólares.

No total, conforme anunciado em seus dias, a competição distribuirá um bilhão de dólares entre as 32 equipes participantes (475 para rendimento esportivo e 525 para participação), como também será distribuído 250 milhões para o futebol de clubes no mundo como pagamento de solidariedade.

O FIFA Da mesma forma, anuncia que toda a renda gerada será usada para o futebol de clube, para que as reservas da agência não sejam tocadas.

“O modelo de elenco é consistente com a expressão máxima de futebol de clube que representa o Copa do Mundo do Clube da FIFA e constitui a maior quantidade de prêmios metálicos da história para uma competição de futebol que tem uma fase de grupo e outra eliminação direta que inclui sete jogos, com um possível pagamento de 125 milhões de dólares para o campeão “, disse o presidente do presidente do FIFAo suíço Gianni Infantino.

“Além dos prêmios metálicos para os clubes participantes, temos um programa de investimento sem precedentes com o objetivo de distribuir 250 milhões de dólares para o futebol de clubes em todo o mundo. Não há dúvida de que esse programa de solidariedade incentivará muito o trabalho destinado a fazer com que o futebol seja realmente global”, disse ele.

“E não apenas isso, porque o FIFA Ele não manterá o financiamento para a concorrência, uma vez que toda a renda será usada para o futebol do clube, nem eles tocarão em suas reservas, que serão reservados para desenvolver futebol mundial através das 211 federações membros. “