Corpos de três de quatro soldados dos EUA cujo veículo estava submerso na Lituânia é recuperado

Os corpos de três dos quatro soldados dos EUA que foram relatados após o veículo foram submersos em um pântano na Lituânia na semana passada foram recuperados, anunciou o Exército na segunda -feira. O veículo também foi recuperado.

“Os soldados que perdemos nessa tragédia não eram apenas soldados – eles faziam parte de nossa família. Nossos corações são pesados ​​com uma tristeza que ecoa em toda a divisão Marne, tanto para frente quanto em casa”, disse o major -general Christopher Norrie, general comandante da 3ª Divisão de Infantaria, em comunicado.

“Ficamos em luto com as famílias e entes queridos desses extraordinários ‘soldados do cachorro’ durante esse período inimaginável. Mas a pesquisa não terminou até que todos estejam em casa. As palavras não podem expressar nossa gratidão aos que ainda trabalham durante todo o tempo durante esses extensos esforços de busca e recuperação e seu compromisso inabalável por não descansar até que todos sejam encontrados.”

As operações de pesquisa e recuperação continuam a encontrar o quarto soldado, segundo o comunicado.

Os quatro soldados foram designados para o 1st Brigada Blindada, 3rd Divisão de Infantaria de Fort Stewart, Geórgia. Suas identidades estão sendo até que suas famílias sejam notificadas.

Os soldados e o veículo, um M88 Hercules, estão desaparecidos desde o início da manhã de 25 de março, quando estavam conduzindo uma missão de treinamento de manutenção, recuperando outro veículo dos EUA em uma área de treinamento da Lituânia. O M88 foi encontrado na manhã de 26 de março; As forças militares dos EUA e do parceiro estão trabalhando o tempo todo desde então para puxar o veículo de quase 70 toneladas do pântano.

O esforço de recuperação envolveu “tremendos recursos da Lituânia”, bem como “centenas de membros do serviço do Exército dos EUA, Marinha dos EUA, Forças Armadas da Lituânia e das forças armadas polonesas – junto a outros elementos do governo lituano e das agências civis”.