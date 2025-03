Crise climática: a Suprema Corte recusa o recurso de jovens que buscam forçar a ação sobre a crise climática

CNN

Na segunda-feira, a Suprema Corte se recusou a assumir um apelo de longa data de um grupo de menores que há anos tentam forçar o governo federal a lidar com as mudanças climáticas.

Arquivado por 21 crianças e adolescentes em 2015, o processo alegou que as políticas energéticas do governo federal os privaram inconstitucionalmente de seus “direitos fundamentais à vida, liberdade, segurança pessoal, dignidade, integridade corporal e suas práticas culturais e religiosas”.

O grupo perdeu repetidamente nos tribunais federais e a questão dos juízes foi uma questão processual que lida com se o grupo havia estabelecido uma posição para processar. O 9º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA decidiu que o grupo não e ordenou a um tribunal do distrito federal que negasse provimento ao caso.

Nossa Children’s Trust, uma organização sem fins lucrativos baseada no Oregon por trás do processo, pediu à Suprema Corte a manter o recurso até que decida outro caso de um preso no corredor da morte no Texas que foi impedido de obter testes de DNA pós-condenação que ele acredita que pode torná-lo inelegível para a pena de morte. A pergunta relacionada tratou de se uma parte tem permanente, mesmo que seja improvável que uma decisão a seu favor mude o comportamento do governo.

“Esse processo amplo e sem precedentes está muito além do tipo de matéria tradicionalmente resolvida pelos ‘tribunais americanos'”, disse o governo Trump ao Supremo Tribunal em argumentos por escrito no mês passado.

Como se muitas vezes o caso, o Supremo Tribunal não explicasse sua decisão de negar o caso e não houve dissidências notadas.