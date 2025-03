Cruz Azul compromete as opções de Chivas para Liguilla

Guadalajara não tinha força e o gol solitário de Ignacio Rivero deu o triunfo para Cruz Azul no estádio Jalisco

Guadalajara – El Estádio Jalisco O jogo entre Chivas y Cruz Azul No dia 13 da Liga MX. A máquina saiu com a vitória de 0-1, com um gol do capitão Ignacio Riveroque compromete as opções de Guadalajara para a liga.

A casa do velho rebanho sagrado entrou no último momento de Quito, para evitar jogar sem uma audiência. O estádio Jalisco abriu suas portas e Chivas procurou retornar às origens, embora não tenha deixado nada de positivo.

Chivas Ele tinha controle do jogo no início, onde Raúl Rangel Beat Mateusz Bogusz. Depois disso, os habitantes locais eram dominadores e, aos 14 anos, vieram a primeira tentativa de Gilberto ‘Tiba’ Sepúlveda, que cobriu a linha Kevin Mier.

Mais um teve Sepúlveda, agora em um chute livre que Roberto Alvarado acusou e Kevin Mier apareceu no Circus para cobrir a ocasião mais clara que ele teve Chivas. Javier ‘Chicharito’ Hernández tinha duas opções para o arco celestial e não pôde definir nas mãos à mão que Cade Cowell o serviu com precisão.

Eu não pude definir Chivas Na chuva das chegadas e a última estava Luis Romo, que dentro da área definiu o primeiro post aos 38 ‘e Kevin Mier teve a fortuna de que o rebote chegou ao poste.

Cruz Azul quase não se aproximou, mas aos 45 ‘, ele encontrou o objetivo da vantagem. Luka Romero enfrentou a ala direita e enviou um centro para a área onde encontrou o capitão Ignacio Rivero, que derrotaram Raúl Rangel para ir a vestiários com a vantagem parcial.

Com a pontuação a favor da visita, Cruz Azul Ele assumiu a confiança no complemento e era mais perigoso. Ángel Sepúlveda ficou em tudo para fazer um gol com um tiro de fora da área e a bola atingiu a trave aos 54 minutos. Então, Mateusz Bogusz alertou em um chute livre que passou pelo lado do gol de Rojiblanco.

A pressão de Chivas Para procurar o objetivo, ele alcançou o trecho final do jogo. Luis Romo reapareceu em uma peça dentro da área, mas seu leilão não seguiu a direção do gol. Depois disso, não havia mais e Cruz Azul Sem tanto sofrimento, ele levou a reunião como visitante.

Cruz Azul Permanece para o quinto lugar com 25 pontos e aguardando o que será o começo do empate da Concacaf Champions Cup nas quartas de final antes da América. Chivas Siga na área de reprodução como décimo com 16 pontos, mas amanhã eu poderia sair se Pumas vencer o dia 13.