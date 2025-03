Cruz Azul vê um partido contra a América como o mais importante no México

A máquina Vicente Sánchez terá uma série de reuniões contra o Eagles na Copa da Concacaf e na Liga MX.

Vicente SánchezDiretor técnico de Cruz Azulconsidera que a rivalidade que a máquina tem América Isso resultou no jogo mais importante do futebol mexicano nos últimos anos, que foi alimentado por duelos diretos de eliminação, como as quartas de final da Copa da Concacaf, que jogará na edição atual.

“Acho que sim (é o mais importante), mais nos últimos tempos. Todos estão esperando por este jogo, nós, como instituição, estamos esperando por este jogo e acho que é um jogo muito importante para a liga”, disse ele Vicente Sánchez na conferência de imprensa antes da primeira mão das quartas de final da Copa da Concacaf América.

O Blue Cross de Vicente Sánchez enfrentará a América três vezes nos próximos quatro jogos. Imag7

“São jogos importantes, são jogos que têm muita história. Sou um treinador que se espera, não para trás. Será um jogo muito bom para se divertir e, com sorte, avançar da fase”.

Por outro lado, Lorenzo Faravelli, meio -campista de Cruz Azulele disse animado por voltar à cidade do estádio esportivo, propriedade em que tocou em casa em 2024 e agora deseja pintá -lo de azul novamente, depois que as instalações olham com as cores do América.

“Nós realmente gostamos de jogar em nossa quadra, nossos fãs se sentem identificados naquele estádio. Amanhã retornaremos à cidade dos esportes, como se fosse nosso estádio, e não importa o quão certo a direita seja pintada de outra cor, tentaremos pintar azul”.

Omar Campos, o único baixo de Cruz Azul

Antes da primeira etapa das quartas de final da Copa dos Campeões da CONCACAF, Cruz Azul Ele recuperou Carlos Rodríguez, Giorgos Giakoumakis, Jesús Orozco Chiquete e Rodolfo Rotondi, que perderam o duelo contra Chivas devido a questões de lesão, saúde ou acumulação de amarelo.

Omar Campos, que foi ferido nos últimos minutos do duelo contra Chivas, é o único declínio que ele tem Cruz Azul Para enfrentar o primeiro jogo das finais da Copa dos Campeões da ConscaCAF contra América.

Na mesma segunda -feira, Omar Campos será submetido a estudos para conhecer a seriedade da lesão, que em Cruz Azul Eles culpam o pobre estado do Jalisco Stadium Court.